Papa a Emirati Arabi | Fede in Dio unisce | non divide

Papa a Emirati : "Dio unisce non divide" : 7.20 Videomessaggio di Papa Francesco agli Emirati Arabi Uniti, in vista del viaggio programmato dal 3 al 5 febbraio sul tema della Fratellanza umana. "Ringrazio l'amico e caro fratello il grande imam di Al-Azhar,dottor Ahmed Al-Tayeb, e quanti hanno collaborato alla preparazione dell'incontro". "Dio unisce e non divide, avvicina pur nella distinzione, allontana dall'ostilità",afferma Francesco. Sono felice di visitare "il vostro Paese,una ...

Missione Emirati - la visita del Papa rilancia il dialogo : 'Il dialogo tra le religioni resta uno dei fattori decisivi per lo sviluppo del mondo. Quello con l'Islam è una via obbligata: lo ritengo necessario benché non facile e gli ostacoli non mancano' ha ...