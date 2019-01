Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? Arriva la smentita ufficiale

Paola Di Benedetto e Fede ai ferri corti per la vacanza di lei con De Martino (RUMORS) : L'ultimo numero di Chi ha confermato un gossip che circola da giorni sul web: Paola Di Benedetto e Federico Rossi sarebbero in forte crisi. Stando alla notizia che ha riportato il settimanale di Alfonso Signorini il periodo no che starebbe vivendo la coppia sarebbe iniziato durante le feste di Natale. Nello specifico sembra che al cantante non sia andata giù la decisione della fidanzata di trascorrere il Capodanno a St. Moritz con Stefano De ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? : È stato un colpo di fulmine, poi piano piano col tempo ho capito che poteva essere una storia importante. Ci siamo incontrati per la prima volta nel bar sotto l’albergo dove alloggiavamo qui a Milano. Inizialmente c’è stato un po’ di imbarazzo, ma pian piano, bevendo Moscow Mule, tutto è diventato più semplice. Abbiamo parlato tantissime ore fino a notte fonda e… da lì tutto è nato.Così, in un'intervista pubblicata pochi giorni fa dal ...

Paola Di Benedetto ecco come ho conosciuto Federico Rossi : Paola Di Benedetto al settimanale “Diva e Donna” ha raccontato il suo incontro con Federico Rossi:“E’ stato un colpo di fulmine, poi piano piano col tempo ho capito che poteva essere una storia importante”.Lei non nasconde il suo amore: “Federico è un ragazzo straordinario – ha spiegato a “Diva e donna” – molto intelligente e ha una grande personalità. Insieme ridiamo e ci divertiamo moltissimo”. Il primo incontro è stato ...

Paola Di Benedetto - compleanno insieme a Fede : la dedica del cantante : Paola Di Benedetto: per il suo compleanno vola in vacanza con Fede La bellissima Paola Di Benedetto compie gli anni. Per il suo ventiquattresimo compleanno ha optato per una vacanza insieme al suo fidanzato Federico Rossi, meglio conosciuto semplicemente come Fede. I due, infatti, negli ultimi giorni sono apparsi insieme sui social. La località scelta […] L'articolo Paola Di Benedetto, compleanno insieme a Fede: la dedica del cantante ...

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto/ Capodanno sulla neve - ma in coppia con Chiara Scelsi e Federico Rossi : Stefano De Martino e Paola Di Benedetto insieme a Capodanno: i due festeggeranno sulla neve, ma in coppia con Chiara Scelsi e Federico Rossi.

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto insieme sulla neve - ma in coppia con Chiara e Fede : Qualche settimana fa, "Chi" aveva anticipato che Stefano De Martino avrebbe atteso l'arrivo del 2019 in una lussuosa località di montagna in compagnia di un gruppo di amici; tra questi, anche Paola Di Benedetto, ex naufraga e grande amica della sorella del ballerino, Adelaide. Proprio nel giorno in cui il napoletano ha raggiunto Sankt Moritz per dare il via alle sua vacanze invernali, le riviste di gossip hanno svelato la frequentazione che ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi festeggiano 6 mesi insieme : Paola Di Benedetto e Federico Rossi: festeggiano 6 mesi insieme durante le festività natalizie Come già era stato smentito dal rapper Biondo, che aveva postato un video in cui apparivano anche Paola Di Benedetto e Federico Rossi, la love story che vede questi ultimi protagonisti prosegue a gonfie vele. Qualche dubbio era arrivato, dal momento […] L'articolo Paola Di Benedetto e Federico Rossi festeggiano 6 mesi insieme proviene da Gossip e ...

