Pamela Anderson sfila con seno a vista al Galà di Colonia poi si spoglia per un balletto sexy

attualitavip.myblog

: RT @nonleggerlo: Pamela Anderson, Lello Arena, Spike Lee, J-Ax. Meraviglia. - leggichetipassa : RT @nonleggerlo: Pamela Anderson, Lello Arena, Spike Lee, J-Ax. Meraviglia. - angelogaudiano : RT @nonleggerlo: Pamela Anderson, Lello Arena, Spike Lee, J-Ax. Meraviglia. - __FHummergolde : @dartagnan347 @Mrx_xRobot Ok , visto che c'è tutta sta acidità partita da te , io credo che non abbiamo nulla da di… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Prima in abito da sera con ampio e ardito décolleté edurante il red carpet, poi in tenuta da ballerina, super sexy, con il suo partner dello show “Ballando con le stelle”, Maxime Dereymez durante un’esibisione di danza., 51 anni, non è passata inosservata l’altra sera ain Germania durante la serata “Lambertz Monday Night” e ha stregato gli ospiti invitati, tra cui Sarah Ferguson e Hermann Bühlbecker, CEO di Lambertz, durante un’esibizione di danza, con i suoi salti e le sue piroette sensuali.