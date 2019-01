Oroscopo weekend 1-3 febbraio | novità intriganti per l' Ariete | passione per il Sagittario

Oroscopo di Branko : previsioni del primo weekend di febbraio 2019 : Branko, Oroscopo fine settimana: previsioni zodiacali di sabato 2 e domenica 3 febbraio Manca ormai poco all’inizio del nuovo mese, perciò sveliamo alcune indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko del primo fine settimana di febbraio, con informazioni tratte dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, che il re delle stelle ha pubblicato qualche tempo fa. Nel libro sono presenti ovviamente le ...

Oroscopo weekend dall'1 al 3 febbraio : Cancro a riposo - Acquario positivo - Vergine tesa : Il primo weekend del mese sarà positivo per quasi tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni degli astri da venerdì 1 febbraio a domenica 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: il fine settimana dell'Ariete sarà all'insegna del divertimento. Sarete aperti e socievoli, ma attenzione a lasciarsi andare a confessioni troppo intime con chi conoscete da poco. Avete deciso di prendervi una pausa dal lavoro e dedicarvi esclusivamente al vostro ...

Oroscopo del weekend 26 e 27 gennaio : tensioni per la Vergine : Ultimo weekend di gennaio in arrivo. Ecco le stelle segno per segno per quanto riguarda le giornate di sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019. Di seguito amore, lavoro e salute dall'ariete ai pesci. Ariete: in questo weekend vivrete un momento di recupero a livello salutare. Per quanto riguarda il campo lavorativo sono in arrivo delle situazioni stimolanti. Sabato vi sentirete un po' nervosi, presto la luna non sarà più contraria....Continua a ...

Oroscopo weekend : il ‘Meteo delle Stelle’ di Simon and the stars : Previsioni Oroscopo del fine settimana: lo zodiaco di Simon and the stars a Vieni da Me Come ogni venerdì, anche oggi, 25 gennaio 2019, l’astrologo Simon and the stars con le sue previsioni dell’Oroscopo del fine settimana, quindi di sabato e domenica, ma anche della settimana prossima, ha tenuto banco a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, nello spazio ormai amatissimo dagli appassionati di astrologia, dal titolo il meteo delle ...

Oroscopo Paolo Fox del giorno - 25 gennaio - e previsioni del weekend : Oroscopo Paolo Fox di oggi e del weekend: previsioni segno per segno A I Fatti Vostri Paolo Fox svelerà le previsioni di oggi, 25 gennaio, e del weekend, ma prima di sapere quale sarà il quadro astrologico per i dodici segni zodiacali, scopriamo in anteprima le previsioni di oggi. I nati sotto il segno dell’Ariete saranno attanagliati dai dubbi mentre chi è nato sotto il segno del Toro avrà un bel cielo per i sentimenti. L’Acquario ...

Oroscopo del giorno 26 gennaio : weekend da favola per Pesci e Sagittario - Aquario in panne : L'Oroscopo del giorno 26 gennaio porta in primo piano la classifica stelline e le previsioni riguardanti l'imminente inizio weekend. Si segnalano novità interessanti in amore per due segni: Pesci e Sagittario, mentre promette molto bene il comparto lavorativo per gli amici della Bilancia. A proposito di segni, vogliamo ricordare che sotto osservazione in questo contesto vi è l'Astrologia applicata agli ultimi sei simboli zodiacali, valutati come ...

Oroscopo weekend Branko : le previsioni del 26 e del 27 gennaio : Branko, Oroscopo fine settimana prossimo: previsioni di sabato 26 e domenica 27 gennaio Come ogni settimana sveliamo alcune piccole indicazioni generali relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del weekend prossimo, tratte dal suo libro dal titolo “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, uscito qualche tempo fa e contenente tutte le previsioni dello zodiaco dei mesi del 2019. Noi, come appena detto, riportiamo in ...

Oroscopo weekend 25-27 gennaio : Gemelli favorito - Acquario fortunato - Pesci stanco : In questo ultimo weekend di gennaio i segni di fuoco saranno pieni di energia, mentre Gemelli, Pesci e Vergine saranno un po' stanchi. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 per tutti i dodici segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: queste tre giornate saranno molto fortunate. Venere si trova nel vostro segno e potrebbe regalarvi delle belle emozioni a livello sentimentale. Un weekend ricco di ...

Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio 5 : previsioni del weekend : Ada Alberti: Oroscopo del 19 e 20 gennaio 2019 a Pomeriggio Cinque Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio Cinque. L’astrologa Mediaset, ospite dell’ultima parte del programma di Barbara d’Urso, ha svelato le previsioni del weekend del 19-20 gennaio 2019. La conduttrice partenopea, come sempre ogni venerdì, ha dato spazio alle stelle e ad Alberti per ascoltare tutti i suoi consigli per i dodici ...

L'Oroscopo del weekend 19 e 20 gennaio : buon momento per il Toro : Inizia un nuovo fine settimana. Ecco le stelle con amore, salute e lavoro per tutti i segni zodiacali per le giornate di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019. Ariete: in questo fine settimana andrete incontro ad una stabilità maggiore, puntate molto sulle vostre energie, anche se ci sono stati problemi ultimamente. Nel lavoro non mancheranno le occasioni, anche se qualcuno potrà andare contro di voi. Fisico in recupero....Continua a leggere

Oroscopo Paolo Fox del weekend e di oggi : le stelle del 18 gennaio : Paolo Fox Oroscopo di oggi, 18 gennaio, e le previsioni del weekend Che settimana sarebbe senza l’Oroscopo di Paolo Fox del giorno? Anche oggi a I Fatti Vostri l’astrologo è pronto a svelare il quadro astrologico di tutti i segni zodiacali anche per ciò che concerne il weekend con le sue previsioni. Scopriamo cosa bisognerà aspettarsi dalle stelle grazie alle anticipazioni del suo Oroscopo (che andrà a svelare totalmente solo ...

Oroscopo del giorno 19 gennaio : inizio weekend spettacolare per l'Aquario - Capricorno out : L'Oroscopo del giorno 19 gennaio 2019 è pronto a fare la sua parte mettendo in chiaro il pensiero delle stelle, quest'oggi in relazione al prossimo inizio weekend. Dunque, a finire sotto la nostra prodigiosa lente astrale la giornata di sabato con i relativi comparti interessanti l'amore e il lavoro. Come risaputo, in questo contesto parleremo in esclusiva solo degli ultimi sei rappresentanti lo zodiaco. Dunque, attenzione tutta rivolta in ...

Oroscopo fine settimana Paolo Fox : anticipazioni previsioni weekend : Paolo Fox Oroscopo: le previsioni del fine settimana prossimo, 19 e 20 gennaio 2019 Anche oggi, come ogni settimana, riveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del weekend prossimo (sabato 19 e domenica 20 gennaio), tratte da quelle pubblicate sull’ultimo numero di DiPiùTv, dove sono disponibili in modo dettagliato e approfondito per tutte le giornate della nuova settimana (noi riportiamo ovviamente ...

Oroscopo del weekend dal 18 al 20 gennaio : cambiamenti in vista per il Capricorno : gennaio è un mese davvero molto controverso per molti segni zodiacali. Spesso durante questo periodo dell'anno nascono nuove sfide e molti segni si pongono degli obbiettivi ambiziosi da superare. Durante il fine settimana alcuni segni si trovano al massimo delle proprie energie, come Ariete e Cancro, mentre altri segni vivranno situazioni particolari che necessitano di moltissimi sforzi e vitalità per essere superate. Scopriamo insieme quali ...