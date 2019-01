Oroscopo settimanale dal 4 al 10 02 | la classifica favorisce Ariete e Leone

Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : segni d'Aria verso il successo amoroso : In questa settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 troviamo Mercurio e Nettuno in Pesci. Plutone, Saturno e Venere (sino al giorno 1) in Capricorno. Da sabato Venere si sposterà nel segno dell'Acquario. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Marte e Urano nel segno dell'Ariete. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio : Vergine giù - novità per Bilancia - Toro forte : La prima settimana di febbraio inizierà in maniera un pò movimentata per Leone e Gemelli. Scopriamo tutte le previsioni degli astri per la settimana che va dal 4 al 10 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: gli astri vi regaleranno grande protezione a livello sentimentale. Domenica la sarà la giornata adatta per fare nuovi incontri e coltivare le vostre amicizie. Se rimarrete chiusi in casi potreste perdere delle belle occasioni. Al lavoro ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio : Scorpione in pole position : In questa settimana che va dal 18 al 24 febbraio 2019 troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. Mercurio, Nettuno ed il Sole (dapprima in Acquario) transiteranno nel segno dei Pesci. Urano e Marte in Toro. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. La Luna danzerà tra il segno del Leone a quello dello Scorpione. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali. Cancro innamorato Ariete: settimana sprint ma solo sino a mercoledì. I ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio : ottime opportunità per il Leone : Nella settimana che va da giorno 11 al 17 febbraio 2019 troviamo Venere, Saturno e Plutone in Capricorno, Mercurio e Nettuno in Pesci, Mercurio e il Sole in Acquario ed il Nodo Lunare in Cancro. Di seguito tutte le previsioni per la settimana ad oggetto dei dodici segni zodiacali. Cancro bisbetico Ariete: il Sole acquariano per l'intera settimana spingerà i nati del segno ad essere suscettibili e scorbutici sia con la famiglia d'origine che col ...

Oroscopo settimanale di Ada Alberti a Mattino 5 : le previsioni : Ada Alberti: Oroscopo dal 28 gennaio all’1 febbraio a Mattino Cinque Ada Alberti con l’Oroscopo settimanale ha chiuso la puntata odierna di Mattino 5. La nota astrologa è tornata nel programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi per offrire i suoi consigli e suggerimenti per i dodici segni dello zodiaco. Dopo aver svelato le previsioni del weekend a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso venerdì scorso, ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio con classifica : Ariete 'sbanca' in amore : L'Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio mette sotto analisi i prossimi sette giorni in calendario, svelando le stelline, i voti e le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientri nei primi posti della classifica della settimana? Bene, intanto ricordiamo ai più che a corredo della scaletta con i voti e le pagelle sono disponibili altresì le nuove predizioni astrali, quest'oggi ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per Toro e Cancro : Una nuova settimana ha inizio con l' Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio in primo piano. Prepariamoci dunque a scoprire le previsioni astrali per i prossimi sette giorni in calendario, segno per segno. Protagonisti assoluti dei prossimi giorni a cavallo fra il mese di gennaio e quello di febbraio sono tutti e dodici i segni, con in particolare due simboli astrali favoriti, ovvero Toro e Cancro, ma andiamo ai dettagli. Astrologia e ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : Cancro intuitivo - Acquario forte : L'ultima settimana di gennaio sarà molto importante per alcuni segni zodiacali come Sagittario e Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio potrebbe aiutarvi a mettere in atto degli accordi assai vantaggiosi. Alcuni di voi avranno rapporti commerciali con l'estero e potrebbero fare passi da gigante in ambito economico. Il mese sta per terminare nel migliore ...

L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio : belle giornate per Toro - Ariete e Pesci : L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio è pronto per essere consultato, espresso chiaramente nella previsione settimanale riguardante tutti i dodici simboli dello zodiaco. Ad avere tante probabilità di ottenere quasi tutto ciò che è stato da loro prefissato saranno tre segni. Ad emergere al vertice del filotto composto dai dodici segni, il Toro, l'Ariete e il Pesci, tutti supportati dalla Luna. A proposito di passaggi lunari, cogliamo ...

Oroscopo settimanale - previsioni quarta settimana di gennaio : classifica - Vergine voto 10 : L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio è pronto a comporre il delicato puzzle della positività inerente i prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di mettere le mani sui segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Bene, iniziamo subito col dire che quest'oggi a tenere con il fiato sospeso è certamente il responso delle stelle in merito ala quarta settimana dell'attuale mese. In analisi i segni appartenenti alla prima tranche ...

Oroscopo settimanale 21-27 gennaio : importanti decisioni per Cancro - Gemelli irrequieto : L'inizio di una nuova settimana è ormai alle porte e i prossimi giorni saranno pieni di alti e bassi per segni come Bilancia e Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni dello zodiaco da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019. Da Ariete a Vergine Ariete: incentiveranno gli incontri amorosi, una nuova passione potrebbe presto esplodere. Tutti coloro che non hanno una relazione da molto tempo, potrebbero iniziare ad innamorarsi ...

Detto Fatto - Oroscopo settimanale : le previsioni di Mauro Perfetti : oroscopo della settimana: previsioni dal 14 al 20 gennaio di Mauro Perfetti a Detto Fatto Come ogni lunedì, immancabile anche oggi, 14 gennaio 2019, lo spazio dedicato all’astrologia in quel di Detto Fatto, dove Mauro Perfetti ha svelato le sue previsioni settimanali dell’oroscopo, legate ai giorni compresi tra oggi e domenica 20. Nella seguitissima trasmissione pomeridiana di Rai2 dedicata ai tutorial e condotta da Bianca Guaccero, ...

Oroscopo settimanale fino al 20 gennaio : serenità per Vergine - buone notizie per Sagittario : Sarà una settimana all'insegna delle buone notizie per alcuni segni zodiacali, a partire dall'Ariete che potrà contare sul trio Luna-Marte-Urano nel segno. Per altri, invece, l'Oroscopo del periodo compreso dal 14 al 20 gennaio sarà portatore di problemi in amore o nei rapporti sul lavoro e non solo. Scopriamo di seguito cosa prevedono le previsioni astrologiche dei prossimi giorni segno per segno. Previsioni Oroscopo dall'Ariete alla ...

Oroscopo settimanale Ada Alberti : le previsioni a Mattino 5 : Mattino 5: Oroscopo della settimana di Ada Alberti L’Oroscopo è stato protagonista anche oggi a Mattino 5. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno chiuso l’appuntamento del lunedì del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset con le previsioni sempre attente di Ada Alberti. L’astrologa di Canale5 ha svelato l’Oroscopo settimanale segno per segno, parlando nel dettaglio della sfera affettiva e lavorativa. Il volto ...