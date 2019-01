Ordinary girls | arriva il podcast “femminile femminista” | chiacchiere tra amiche alle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) “Un programma femminile femminista”. Così si presenta, la nuova serie audio che dal 31 gennaio sbarca in esclusiva sulla piattaforma Storytel, ovviamente in. Due voci a guidare l’ascoltatore: quella di Florencia Di Stefano-Abichain e Elena Mariani, già speaker nell’omonimo programma su Radio Popolare. Ma chi sono le “” a cui le due presentatrici si rivolgono? “Quelle che se fossimo in una commedia hollywoodiana, sarebbero ledella protagonista. Quelle divertenti anche se l’unica battuta che hanno nel film è ‘Corri da lui, è il tuo vero amore’”, rispondono Florencia ed Elena all’inizio della prima puntata.Dieci in tutto gli appuntamenti, della durata di 30 minuti, che accompagneranno l’ascoltatore in un viaggio tra aspetti, dubbi, domande, paure e speranze della vita di tutti i giorni. Soprattutto quella di chi non ha ...