Opel Insignia con trazione integrale hi-tech | arriva la specialista in trazione FOTO

sportfair

: Opel Insignia, il segreto sta nella trazione integrale Twinster - Saralamalfa89 : Opel Insignia, il segreto sta nella trazione integrale Twinster - dsDanceSide : Opel Insignia GSI, danza su neve e ghiaccio con la trazione integrale - -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) laintelligente che equipaggia l’garantisce stabilità esemplare eeccezionale Il terreno è ghiacciato e il fiato condensa, neve ovunque: condizioni perfette per mettersi al volante e percorrere alcuni giri particolarmente veloci nel gelo delle montagne austriache. Chi vuole divertirsi sulla neve e sul ghiaccio deve solo prendere unacontwinster e torque vectoring. Si tratta della combinazione ideale per guidare sulla neve e sul ghiaccio di Thomatal, a 1200 metri di altezza, dove si svolgono i Winter Training di. Il corso prevede prove di frenata e accelerazione, guida ai limiti dell’aderenza e come gestire in tutta sicurezza condizioni estreme, ma è soprattutto un grandissimo divertimento. Tutto ciò grazie all’ammiragliache permette di viaggiare nel massimo comfort.Il segreto per godere ...