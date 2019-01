Ondata di gelo negli USA | l' acqua si ghiaccia a contatto con l' aria gelida | boom di video

Ondata di gelo senza precedenti in Canada e USA : la città di Winnipeg è più fredda del Polo Nord e persino di Marte! [DATI] : L’aggettivo “estremo” sta circolando ampiamente tra Canada e Stati Uniti in riferimento alle condizioni meteo determinate da una delle irruzioni d’aria artica più intense della storia recente. La parola chiave in tutto questo caos di gelo e neve è “vortice polare”: è lui la causa di questi effetti estremi sul meteo e sulle temperature su un’ampia zona che si estende tra Canada e Stati Uniti. Intorno alle pianure orientali del Canada, si è ...

Ondata di gelo record negli Usa - l’acqua si ghiaccia all’istante a contatto con l’aria : gli esperimenti sui social : Il vortice polare che si è abbattuto sugli Stati Uniti ha fatto registrare temperature record (in negativo). L’emergenza, che interessa 90 milioni di cittadini, ha già causato cinque morti, la chiusura di centinaia di scuole ed edifici pubblici e la cancellazione di migliaia di voli. Le aree più colpite sono il Wisconsin, il Michigan e l’Illinois, con temperature a -40 gradi. Nel video, gli esperimenti, pubblicati sui social, con ...

Ondata di gelo negli USA - forti “boom” a Chicago : potrebbero essere stati “criosismi” - particolari terremoti generati dal freddo estremo : I residenti di Chicago hanno riportato forti rumori, come grandi “boom”, ma non sono stati segnalati terremoti nell’area. I rumori uditi dai residenti potrebbero essere stati “criosismi”, particolari terremoti causati dalle temperature estremamente basse, secondo quanto riportato da WGN-TV. Secondo il Maine Department of Agriculture, il criosisma è un fenomeno naturale che produce scosse nel suolo e rumori simili a quelli provocati da un ...

Ondata di gelo record negli USA - Midwest paralizzato : almeno 8 morti - caos trasporti : Un’Ondata di gelo record ha paralizzato il Midwest provocando la morte di almeno 8 persone negli Stati Uniti: è caos per i trasporti, treni e aerei sono rimasti fermi e a Detroit, e a Minneapolis e Chicago sono stati aperti rifugi di emergenza per i senza tetto. Tra le vittime un uomo che è collassato nel suo garage a Milwaukee dopo aver spalato la neve all’aperto: in zona si sono registrate temperature più basse di quelle in Alaska ...

Maltempo Usa - Ondata di gelo eccezionale : 2 morti e 3500 voli cancellati : Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature piu’ fredde degli ultimi 25 anni, che scenderanno sino a -40 nell’upper Midwest e nell’area dei Grandi Laghi. “Se avete 25 anni o meno – ha commentato il meteorologo della Cnn Tom Sater – non avete mai sentito ...

Usa - Ondata di gelo in arrivo/ Donald Trump scatena le polemiche : 'Riscaldamento globale - torna presto' : ondata di gelo in arrivo negli Usa, blizzard su Midwest e East Coast. Donald Trump su Twitter: 'Global Warming: torna presto, abbiamo bisogno di te'.

Ondata di gelo sull'Abruzzo - ai Piani di Pezza registrato -27 - 8 gradi : L'Aquila - Torna il gelo in Abruzzo, soprattutto in provincia dell'Aquila, con il picco di 27,8 gradi sotto lo zero registrato ai Piani di Pezza, a 1.450 metri di quota. È quanto emerge dalle rilevazioni della rete meteo dell'Associazione Meteorologica Caput Frigoris. Le temperature nell'aquilano sono precipitate in molti Comuni con le minime registrate nella notte vicine o sotto allo zero: tra le città più ...

L'Ondata di gelo ha trasformato le Cascate del Niagara in un villaggio ghiacciato : le foto sono mozzafiato : È il caso delle Cascate del Niagara situate tra Canada e Stati Uniti, che si sono trasformate in un paese delle meraviglie ghiacciato che non ha fermato i turisti accorsi da tutto il mondo per ...

Grande Ondata di gelo negli USA : ghiacciano le cascate del Niagara [FOTO E VIDEO] : Una intensa ondata di gelo e neve, l'ennesima della stagione, ha colpito in questi ultimi giorni gli USA. L'area interessata è quella del Midwest e della East Coast, dove le temperature si sono...

Usa - Ondata di gelo ghiaccia le Niagara : 22.00 Le cascate del Niagara sono parzialmente ghiacciate: uno spettacolo unico al mondo generato dall'ondata di gelo che ha colpito il Midwest e la costa nordorientale degli Stati Uniti d'America. Le lastre di ghiaccio e i cumuli di neve hanno rievocato a molti visitatori i paesaggi di 'Frozen', il celebre film d'animazione della Disney. Le temperature sono scese fino a 25 gradi Celsius sottozero, causando disagi in tutto il nordest.

Stati Uniti - cancellati 5000 voli per Ondata gelo nel nordest : Teleborsa, - ondata di gelo blocca aeroporti e collegamenti aerei nel nordest degli Stati Uniti. Circa 5000 voli sono Stati cancellati dal primo mattino di oggi, domenica 20 gennaio, in Usa a causa ...