Omicidio Vannini | il ministro Bonafede contro il giudice

Omicidio Vannini - la mamma : «Io all’ergastolo - senza mio figlio e senza la verità» | Video : Marina Conte dopo la sentenza di appello che riduce a cinque anni la condanna per l’uomo che uccise il 20enne, fidanzato di sua figlia

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il caso di Elena e aggiornamenti sull'Omicidio Vannini : Federica Sciarelli tenterà di far luce sulla scomparsa della ragazza di Pioltello e ci aggiornerà riguardo alla sentenza in secondo grado per l'omicidio Vannini.

Omicidio Vannini - dal colpo di pistola alla sentenza d'appello : cosa è successo : La ricostruzione del caso di Marco Vannini, il giovane morto il 18 maggio del 2015, ucciso all'interno della villetta della...

Omicidio Marco Vannini : pena ridotta per Ciontoli - la rabbia dei famigliari : Si è concluso oggi, martedì 29 gennaio il processo per la morte di Marco Vannini, il giovane di Cerveteri (centro alle porte di Roma) ucciso con un colpo di pistola nel maggio del 2015. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno deciso di ridurre la condanna ad Antonio Ciontoli da 14 a 5 anni. Durante la lettura della sentenza, la mamma del giovane, incredula ha urlato: "Vergogna"....Continua a leggere

Omicidio Marco Vannini - in appello pena ridotta da 14 a 5 anni per Ciontoli. La madre del ragazzo : ‘Uno schifo - vergogna’ : Da 14 a 5 anni di carcere. In secondo grado è stata più che dimezzata la pena per Antonio Ciontoli, condannato per la morte di Marco Vannini, il 21enne deceduto il 18 maggio del 2015, a Ladispoli nei pressi di Roma. Una dinamica da sempre molto controversa quella che ha portato alla morte del ragazzo, colpito da un colpo di pistola sparato in circostanze mai del tutto chiarite da Ciontoli, militare di carriera (è un sottufficiale della Marina ...

Omicidio Marco Vannini - pena ridotta per il capofamiglia Antonio Ciontoli : Condanna ridotta in secondo grado per Antonio Ciontoli, da 14 a 5 anni, e conferma della pena a tre anni ciascuno per il resto della famiglia con l'accusa di Omicidio colposo.Si chiude così processo d'appello ad un'intera famiglia, il padre Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina militare, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, per la morte di Marco Vannini, il giovane morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a ...

