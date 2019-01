Di Nuovo! Caso di formiche in ospedale a Napoli : (ANSA) - Nuovo avvistamento di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Questa volta, dopo i tre casi precedenti, i piccoli insetti sono stati avvistati nel reparto di rianimazione. E il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, parla di Caso sospetto, soprattutto dopo il ritrovamento di bustine di zucchero aperte. "Proprio oggi - commenta Forlenza - nel giorno in cui si è riunita, per concludere i propri lavori, la ...

Un Nuovo caso internazionale divide il governo. 'Via dall'Afghanistan' dice la Trenta. I no di Moavero e della Lega : L'annuncio del ministro della Difesa del ritiro completo - entro l'anno - dei nostri militari spiazza il colLega degli Esteri: 'non ne so nulla'. reazioni stizzite del Carroccio: 'è ancora tutto da ...

Un Nuovo ‘caso Hayden’ - Canet investito durante un allenamento in bici : “per fortuna è stato solo un grosso spavento” : Momenti di apprensione per Aron Canet: lo spagnolo investito durante un allenamento in bicicletta Ancora una volta il mondo del motociclismo vive momenti di apprensione per un nuovo incidente che ricorda tanto quanto accaduto a Nicky Hayden due anni fa. Aron Canet è rimasto infatti coinvolto in un incidente mentre si allenava in bicicletta ad Alzira: sembra che il giovane spagnolo della Moto3 sia stato investito da una vettura, ma che non ...

Il Nuovo caso Sea Watch - spiegato : È iniziato sabato scorso e non si è ancora risolto: il governo italiano non vuole sapere niente dei 47 migranti a bordo, e non è il solo

Nuovo caso Sea Watch - Di Maio : conovocare l'ambasciatore olandese : Roma, 25 gen., askanews, - La nave Sea Watch in mare da giorni con 47 migrandi a bordo è ferma al largo di Siracusa per proteggersi dal maltempo ma non può attraccare in porto. "A Sea Watch, per ...

Roma - Nuovo caso di meningite : autista dell’Atac ricoverato al Gemelli in gravi condizioni : È arrivato al Policlinico Gemelli lo scorso 8 gennaio alle due del mattino ed è stato immediatamente portato in terapia intensiva, viste le sue gravi condizioni. Parliamo di un autista dell’Atac, che compirà 32 anni il prossimo 5 febbraio ed è stato colpito da meningite batterica di tipo B. Si tratta del secondo caso in poco tempo a Roma: alcuni giorni fa Federico, un ragazzo di 15 anni, è morto dopo aver contratto la stessa malattia. Questa ...

Meningite - Nuovo caso a Roma : grave autista Atac. Ecco le linee interessate : Un autista dell' Atac di 32 anni è ricoverato al Gemelli dopo esser stato colto da Meningite batterica di tipo B. 'È arrivato in ospedale l'8 gennaio alle 2 del mattino, era molto grave - raccontavano ...

Meningite - Nuovo caso a Roma : grave autista dell'Atac : Un autista dell'Atac di 32 anni è ricoverato al Gemelli dopo esser stato colto da Meningite batterica di tipo B. 'È arrivato in ospedale l'8 gennaio alle 2 del mattino, era molto grave - raccontavano ...

Casola Valsenio - riunione congressuale PD : il Nuovo segretario eletto è Gaudenzio Mancurti : ... per l'attività svolta negli ultimi due anni, ha indicato la necessità e la volontà di lavorare per mantenere e sviluppare la presenza e l'iniziativa politica del PD nel territorio, per promuovere la ...

A Malaga bimbo intrappolato in un pozzo : si lotta per evitare un Nuovo caso Alfredino : Il piccolo Yulen ha soli due anni e da più di 24 ore è intrappolato in un pozzo. Tutta la Spagna è col fiato sospeso sperando che i tentativi di salvarlo vadano a buon fine, in una storia che assomiglia tristemente a quella di Alfredino Rampi. La storia del piccolo Yulen Yulen ieri pomeriggio stava giocando presso l'abitazione di un suo parente, vicino Malaga, quando è precipitato in un pozzo di prospezione profondo addirittura 110 metri. I ...

Napoli - Nuovo caso di malasanità al San Giovanni Bosco : L' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli di Nuovo nel mirino, a causa della presenza di formiche. L'ultimo episodio ieri, domenica 13 gennaio, nel reparto di Chirurgia delle donne. 'Alcuni reparti ...

Popolare Bari - Nuovo caso di crisi Rumor : ipotesi spezzatino. Il piano : Dopo la grana Carige, un'altra crisi che cova da tempo sotto la cenere rischia di esplodere, quella di Banca Popolare di Bari. L'istituto controllato dalla famiglia Jacobini alla cui guida è di recente tornato Vincenzo De Bustis deve varare un rafforzamento da 500 milioni di euro, tra azioni (300 milioni) e bond (200 milioni). Ma sia le prime sia i secondi da tempo languono pressochè senza scambi, nonostante un calo del ...

Popolare Bari - Nuovo caso di crisi Rumors : ipotesi spezzatino. Il piano : Dopo la grana Carige, un'altra crisi che cova da tempo sotto la cenere rischia di esplodere, quella di Banca Popolare di Bari. L'istituto controllato dalla famiglia Jacobini alla cui guida è di recente tornato Vincenzo De Bustis deve varare un rafforzamento da 500 milioni di euro, tra azioni (300 milioni) e bond (200 milioni). Ma sia le prime sia i secondi da tempo languono pressochè senza scambi, nonostante un calo del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - pronto Nuovo assalto per Belotti in caso di partenza di Higuain : Sono ore caldissime in casa Milan sul fronte mercato, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna Gonzalo Higuain avrebbe accettato l’offerta del Chelsea, la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Secondo la ricostruzione il Chelsea sarebbe pronto a versare in estate nella casse della Juventus la cifra richiesta dai bianconeri, circa 40 milioni di euro. Non rappresenta sicuramente una sorpresa considerando ...