Nuova perturbazione in arrivo | nel nord Italia prevista neve anche in pianura

Allerta neve terminata alle 18. Arpal : tregua - poi Nuova perturbazione | : allerta gialla nell’entroterra di Genova, Levante e Spezzino fino alle 18. Liguria unica al Nord con treni “ridotti” |

Allerta Meteo Liguria : Nuova perturbazione - torna la neve da stasera : A una settimana esatta dal precedente evento, la Liguria sta per essere interessata da una nuova perturbazione a carattere freddo che riporterà la neve su parte del territorio regionale. Ecco, dunque, che Arpal ha emanato l’Allerta per neve su alcune zone: GIALLA dalle 21.00 di oggi, martedì 29 gennaio, su interno B, D ed E GIALLA dalle 00.00 di domani, mercoledì 30 gennaio, su costa B, interno C ARANCIONE dalle 06.00 di domani, mercoledì 30 ...

Meteo - arriva una Nuova perturbazione. Neve fino in pianura nei giorni della merla : Una nuova perturbazione alimentata da gelidi venti porterà pioggia e Neve soprattutto al Centro-Nord e a partire da lunedì assisteremo a un graduale nuovo calo termico sempre al Nord. Sarà una settimana di maltempo, con un'ondata di gelo che raggiungerà l'apice mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, i cosiddetti “giorni della merla” che secondo la tradizione sono i più freddi dell'anno.Continua a leggere

Meteo oggi : Nuova perturbazione artica - peggiora al Centro Sud : Meteo oggi - La prima mensilità del 2019 ha deciso di mostrarci il suo volto più freddo e perturbato. Non a caso una nuova perturbazione artica interesserà nel corso della giornata odierna diverse...

Previsioni Meteo Umbria : attesa Nuova perturbazione nelle prossime ore : Secondo le Previsioni Meteo del Centro Funzionale della Protezione civile regionale dell’Umbria, nella regione nelle prossime ore è attesa una nuova perturbazione con possibili precipitazioni nevose, in particolare a ridosso della dorsale appenninica. A partire dal pomeriggio, sul versante orientale della regione, sono previste nevicate tra i 500 e 700 metri di quota, in abbassamento fino ai 300 metri in serata. Previsto anche un calo ...

Meteo Gennaio : freddo e neve - attesa Nuova perturbazione artica : Meteo Gennaio - A differenza degli ultimi anni, la mensilità di Gennaio ha deciso di mostrarci il suo volto più freddo e nevoso. Infatti i principali modelli matematici già mostrano scenari freddi...

Meteo - Nuova perturbazione atlantica in arrivo : la neve cadrà anche in pianura : Una nuova perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola interesserà inizialmente il Nord-Italia, in particolare le regioni occidentali, poi entro oggi scenderà anche verso il Centro e in parte del Sud. Gli esperti Meteo fanno sapere che la neve potrà scendere fino in pianura soprattutto in Piemonte e Lombardia occidentale.Continua a leggere

Nuova perturbazione in arrivo : neve al Nord Mercoledi' 19 : perturbazione atlantica su cuscino freddo: maltempo e neve fino a bassa quota Mercoledì al Nord-Ovest Un nuovo peggioramento avrà luogo domani sull'Italia a cominciare dalle regioni...

Previsioni Meteo : è tornato a splendere il sole in tutt’Italia ma domani una Nuova perturbazione riporterà maltempo e neve in pianura al Nord/Ovest [DETTAGLI] : 1/8 ...

Meteo - Nuova perturbazione in agguato : in arrivo carico di pioggia e neve : Dopo una breve pausa con tempo generalmente in miglioramento per la giornata di martedì, da mercoledì la situazione Meteo dovrà fare i conti con una nuova perturbazione di origine atlantica che si affaccerà sull'Italia proveniente da Nord Ovest, portando un nuovo carico di piogge e neve anche a bassa quota, grazie alle temperature rigide.Continua a leggere

Allerta Meteo : attenzione a piogge e temporali di oggi al Sud - domani migliora in tutta Italia. Mercoledì Nuova perturbazione dalla Francia : 1/20 ...

Previsioni Meteo : Nuova perturbazione dal week-end - arriva la neve in pianura : Continua a confermarsi un dicembre decisamente dinamico e soprattutto in linea con la normalità del periodo, soprattutto a livello termico su gran parte d'Italia. La perturbazione attualmente in...

Meteo - peggiora il tempo. E per l’Immacolata arriva una Nuova perturbazione : Secondo gli esperti Meteo una perturbazione scivolerà velocemente giovedì da Nord a Sud con piogge forti su alcune regioni. Nel corso del prossimo weekend, che coincide con la festività dell'Immacolata, l’anticiclone che finora ha protetto la penisola sembra destinato a cedere il passo a una perturbazione proveniente dal Nord-Europa.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani : Nuova perturbazione sull'Italia - ecco le previsioni : La giornata di domani sarà caratterizzata da un nuovo impulso instabile che interesserà in particolar modo le regioni centrali e del versante tirrenico. ecco il bollettino Meteo della Protezione...