Non è troppo presto per parlare di iOS 13 | dark mode finalmente in arrivo?

Céline Dion : «Vi sembro troppo magra? Allora Non guardatemi» : In Ralph & RussoRalph & RussoIn Saint LaurentSaint LaurentIn DSquared2DSquared2In Bibu MohapatraBibhu MohapatraIn Dice KayekIn Louis Vuitton per SupremeIn Reem AcraReem AcraIn Christian DiorIn Giambattista ValliGiambattista ValliIn Filles a Papa e MuglerIn Givenchy e CélineIn ElleryElleryIn GucciGucciIn Off WhiteIn BalmainBalmainIn Dice KayekIn Roberto CavalliRoberto Cavalli«Se ti piace come sono, eccomi qui. Altrimenti lasciami in ...

Mehdi Benatia saluta i tifosi della Juventus : “avrei voluto chiudere qui la carriera ma purtroppo Non ho potuto” : Mehdi Benatia ha deciso di trasferirsi in Qatar lasciando dunque la Juventus per accasarsi all’Al-Duhail: il messaggio d’addio Mehdi Benatia ha affidato ai social il proprio messaggio per i tifosi della Juventus in vista del suo addio. La nuova pagina della sua carriera sarà all’Al-Duhail, nel campionato qatariota: “Ciao tutti dopo 2 giorni molto impegnativi volevo prendere il tempo di salutare questa grandissima ...

Shalpy contro Ornella VaNoni : “Sei una mummia - troppo vecchia per capire - ritirati. Dovresti essere già in casa di cura” : “Esperienza negativa, trasmissione bruttissima”. Shalpy non ci sta e, seppur a scoppio ritardato, risponde a Ornella Vanoni che durante l’ultima puntata di Ora o mai più, il programma cult del sabato sera di Rai 1, l’ha punzecchiato a dovere. “Ti ho 6 perché sei vittima, vittima di un signore vestito così”, ha detto a Donatella Milani, che cantava insieme a lui il suo successo Rocking Rolling. Lì per lì Shalpy, vestito in maniera ...

Come proteggere le nostre labbra : se fa freddo - ungetele e Non leccatele troppo : Il freddo tende a seccare le labbra: il risultato non è solo antiestetico e le donne sanno bene che diventa difficile persino truccarle, ma possono anche screpolarsi provocando dolore e fastidio. La ...

Morgan boccia Adrian : "Celentano Non è un filosofo. È troppo concentrato su di sé" : A Marco Castaldi, in arte Morgan, il nuovo programma di Adriano Celentano non è piaciuto. In un'intervista per Libero, l'ex giudice di X-Factor ha spiegato cosa c'è di sbagliato secondo lui in Adrian: l'autoreferenzialità di Celentano. "È per soddisfare la sua vanità, il suo narcisismo che fa questo", ha detto."Mi sono piaciute alcune cose [...] Però lo spettacolo era troppo sofisticato, troppo ...

"Esci il cane" o "siedi il bimbo" si può dire (ma Non troppo) : la Crusca chiarisce : Dopo aver dato il benestare all'uso di espressioni come "esci il cane" e "siedi il bambino", l'Accademia della Crusca torna (almeno in parte sui suoi passi). "Molti lettori ci chiedono se è lecito costruire il verbo 'sedere' con l'oggetto diretto di persona": iniziava così la nota dell'11 gennaio sul sito dell'Accademia della Crusca che ha generato un vero e proprio dibattito (sui social e non solo).Al quesito, l'esperto Vittorio ...

Bebe Rexha - la pop star extra large si sfoga sui social : "Gli stilisti Non mi vogliono. Per loro sono troppo grassa" : In corsa ai Grammy nella categoria 'Miglior artista Emergente', è balzato agli onor di cronaca uno sfogo che l'artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram: 'Gli stilisti non mi vogliono, sono ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega : “Non vivo senza sesso. Mi piace farlo anche 5 volte al giorno. Con Sfera Ebbasta? Una storia vera ma ero troppo eccessiva per lui” : Taylor Mega, nome d’arte di Elisia Todisco, è tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La bionda venticinquenne spopola su Instagram, dove conta più di un milione di follower, e i giornali di gossip si sono occupati di lei per un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore. anche per una relazione con il trapper Sfera Ebbasta: “Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai ...

Vittorio Feltri : "Il titolo di Libero? Sono 40 anni che provoco - Non prendetemi troppo sul serio" : Secondo Vittorio Feltri, ci siamo cascati ancora. Il direttore di Libero ha parlato con Il Foglio dopo l'ennesimo titolo incendiario del suo giornale: "Cala il pil, aumentano i gay", alludendo a qualche sorta di correlazione tra le due cose. "Certo che provoco. Lo faccio apposta. Non prendetemi troppo sul serio", ha detto nell'intervista."Guarda che io posso anche esagerare, ma poi ci Sono una sintassi e una semantica che rispetto perché ...

Bebe Rexha - la popstar Non trova stilista che la vesta ai Grammy : “Sono troppo… grassa” : E’ poco conosciuta, almeno in Italia, ma Bebe Rexha sui social ha quasi 8 milioni di follower e il prossimo 10 febbraio, durante la manifestazione per l’assegnazione dei Grammy Awards concorre con ben due nomination “Best New Artist” e “Best Country Duo / Group Performance”. Ma proprio per quella data la cantante non ha ancora trovato nessuno stilista che la voglia vestire: “La mia 44 è considerata ...

Migranti - la Germania frena sulla missione Sophia : «Linea dell'Italia troppo dura». Salvini : «Non è un problema» : La decisione della Germania di stoppare la partecipazione alla missione europea Sophia sarebbe la conseguenza della linea dura del governo italiano sull'accoglienza dei Migranti dalle navi....

Ciclismo - Alberto Contador : ‘Nibali troppo ambizioso - Non ha 28 anni’ : Alberto Contador continua ad essere molto presente nell'ambiente del Ciclismo. Dopo essersi ritirato al termine della Vuelta 2017, l’ex campione ha lanciato la sua squadra Continental Kometa, vivaio della Trek Segafredo, collabora con Eurosport ed è ambasciatore di alcuni grandi marchi. Al di là degli impegni e ruoli ufficiali, Contador resta soprattutto uno dei più attenti ed esperti osservatori del Ciclismo e soprattutto dei grandi giri, il ...