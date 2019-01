Nintendo Switch a quota 32 27 milioni di console vendute in tutto il mondo

Darksiders : Warmastered Edition in arrivo su Nintendo Switch : Tramite la pubblicazione di un trailer di lancio, THQ Nordic ha annunciato che Darksiders: Warmastered Edition (edizione tirata a lucido del primo capitolo della saga) sarà presto disponibile anche su Nintendo Switch.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione del gioco:"Ingannato dalle forze del male per portare prematuramente la fine del mondo, Guerra (primo Cavaliere dell'Apocalisse) viene accusato di aver infranto la sacra legge scatenando una ...

Il firmware 7.0.0 di Nintendo Switch è stato hackerato a quattro ore dal lancio : La nuova versione 7.0.0 del firmware di Nintendo Switch è stata lanciata poco fa, e solo a quattro ore dal lancio è anche già stata hackerata, riporta Nintendolife.Come possiamo vedere infatti, l'aggiornamento di sistema era volto a migliorare la stabilità generale oltre che incrementare la sicurezza contro eventuali attacchi informatici. Ebbene sembra quasi paradossale, ma l'aggiornamento è stato hackerato solo quattro ore dopo la ...

Nintendo Switch Online a 4€/anno con Togheter Price! : Nell’era della Next Gen si sa, giocare Online preclude il pagamento di un abbonamento che spesso è un po’ salato, soprattutto per i giocatori occasionali. Tuttavia molti ancora non conoscono Togheter Price, un servizio che leggi di più...

Nintendo Switch : è disponibile l'aggiornamento alla versione 7.0.0 del firmware : Come riferisce Gamingbolt, è disponibile l'aggiornamento alla versione 7.0.0 del sistema operativo di Nintendo Switch. Nonostante l'upgrade numerico, le novità apportate dalla casa di Kyoto sono sostanzialmente minori, eccezion fatta per gli inevitabili miglioramenti alla stabilità.Scendendo nel dettaglio, l'aggiornamento introduce il supporto alle lingue cinese, taiwanese e coreana per la UI di sistema e porta in dote il nuovo set di icone ...

Sphinx and the Cursed Mummy è ora disponibile su Nintendo Switch : Diversi rumour affermano che l’Egitto è ancora pieno di mummie, di tombe e di tesori antichi. Ed è vero! Sphinx and the Cursed Mummy è ora disponibile, in versione fisica e digitale, su Nintendo Switch. Sphinx and the Cursed Mummy arriva oggi su Nintendo Switch Sphinx and The Cursed Mummy è un’originale action-adventure in terza persona ispirato alla mitologia dell’antico Egitto. Sphinx ...

Nintendo Switch ha esclusive "forti e varie" in programma per quest'anno : Teoricamente Nintendo ha un certo numero di titoli giochi in programma per quest'anno: Yoshi's Crafted World, Daemon X Machina, Fire Emblem: Three Houses, Animal Crossing, Luigi's Mansion 3 e Pokemon 8, tra gli altri. Tuttavia, in realtà, solo Yoshi ha una data di lancio. In termini di conferme concrete, dunque, il 2019 di Nintendo sembra preoccupante in questo momento, poiché l'anno potrebbe finire per essere "carico di lavoro" come il ...

Come collegare la Nintendo Switch alla TV : Visto che avete voglia di giocare al titolo preferito sul grande schermo, vorreste sapere Come collegare la Nintendo Switch alla TV. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida ad hoc in cui vi leggi di più...

Nuove conferme sui tentativi di Electronic Arts di portare il Frostbite Engine su Nintendo Switch? : All'inizio di questo mese avevano cominciato a rincorrersi voci sul possibile supporto, da parte di Electronic Arts, del motore di gioco Frostbite per Nintendo Switch. Nintendolife ha prontamente segnalato ulteriori rumor che, almeno apparentemente, sembrerebbero navigare in questa direzione.Nello specifico, l'utente YouTube Doctre81 aveva scovato un dettaglio interessante nella pagina LinkedIn del Software Engineer di Electronic Arts, il quale ...

Assassin's Creed 3 e Liberation per Nintendo Switch stanno per essere annunciati? : Sembrerebbe che gli Assassini di Ubisoft stiano per debuttare ufficialmente su Nintendo Switch, se escludiamo la versione cloud di Odyssey uscita per il solo mercato giapponese. Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, infatti, un paio di rivenditori cechi hanno pubblicato nei loro listini una versione di Assassin's Creed 3 per Nintendo Switch, con tanto di papabile copertina.Ecco giungere quindi una nuova segnalazione, sulla scia della ...

Lo sviluppo di Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch sarebbe completo : Metroid Prime 4 uscirà tra qualche tempo ma non abbiamo idea di quando l'atteso gioco potrebbe arrivare. Nintendo ha da poco annunciato che lo sviluppo del titolo non era all'altezza dei loro standard e che ricominceranno da zero lo sviluppo con Retro Studios.Tuttavia, come riporta Gamingbolt, mentre aspettiamo Metroid Prime 4, probabilmente a breve potremmo vedere lo stesso in azione Metroid su Switch, perché, a quanto pare, Metroid Prime ...

Nintendo Switch raggiunge 10.5 milioni di unità vendute in America : Tramite un recente post sul suo profilo Twitter, l'analista Daniel Ahmad ha riportato i nuovi dati forniti da NPD riguardanti le vendite di Nintendo Switch. Da quanto riportato sembra che l'ibrida Nintendo abbia toccato la cifra di 10.5 milioni di unità vendute in America. Come riporta VGChartz, Nintendo Switch 2018 è riuscita a vendere 5,6 milioni di unità negli Stati Uniti, ovvero il 16% in più dell'anno precedente, quello di lancio della ...

Nintendo Switch non avrà nessun nuovo modello né taglio di prezzo : Se speravate in un nuovo modello di Nintendo Switch in arrivo per il 2019, oppure in un taglio di prezzo della console ibrida della grande N, purtroppo vi sono brutte notizie.Come riporta Gamepur infatti, il presidente di Nintendo Shintaru Furukawa ha smentito le voci, circolanti negli ultimi tempi, che volevano un nuovo modello della console lanciato nel 2019 in concomitanza con un taglio di prezzo della stessa. Almeno secondo Furukawa, questo ...

Accessori Nintendo Switch : i migliori da comprare : La nuova console di casa Nintendo ha ottenuto un enorme successo. La Nintendo Switch è riuscita a conquistare fin da subito molti utenti, grazie sia alle esclusive, come Super Mario e Zelda, che per le leggi di più...

Rinviata l’uscita di Metroid Prime 4 su Nintendo Switch : Retro Studios allo sviluppo : I possessori di Nintendo Switch guardano a Metroid Prime 4 come ad uno dei videogame più caldi in arrivo sulla console ibrida della casa di Super Mario. Annunciata nel corso dell'E3 2017 di Los Angeles, la prossima avventura della cacciatrice di taglie spaziale Samus Aran ha poi fatto perdere del tutto le sue tracce. Di fatto, gli appassionati hanno in mano solo un misero teaser trailer, che non fa altro che confermare l'esistenza del gioco per ...