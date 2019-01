Niente gel o lacca | quando il freddo è meglio del parrucchiere

NBA - Los Angeles Lakers ancora senza LeBron James : Niente derby coi Clippers : TORINO - Il rientro di LeBron James è sempre più un'incognita. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers è assente dal 26 dicembre, dalla sfida contro i Golden State Warriors : ha saltato finora 17 partite, ...

Trame spagnole Il Segreto : Mesia geloso di Maria - Niente luna di miele per Julieta e Saul : Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra. Sono in arrivo delle grandi novità per coloro che seguono le avventure di questa telenovela sin dal primo esordio. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna la settimana prossima svelano che sarà all’insegna dei fiori d’arancio. A convolare a nozze saranno finalmente Saul Ortega (Ruben Bernal) e ...

Irruento meteo invernale : sconquasso gelido o Niente : Eppure, la scienza riesce a fornire informazioni dettagliate per ben altri fenomeni atmosferici, ma per il Favonio è l'esperienza umana a stimare quanto potrebbe fare caldo. Insomma, la scienza ...

Calciomercato West Ham – Gli ‘Hammers’ sulle tracce di Candreva - Niente cessione invece per Angelo Ogbonna : La formazione inglese sarebbe sulle tracce di Antonio Candreva, chiuso in nerazzurro da Perisic e Politano. Obgonna invece non si muove Il West Ham interessato all’esterno offensivo dell’Inter, Antonio Candreva. Secondo il Daily Star il manager degli Hammers, Manuel Pellegrini, cerca un esterno e vorrebbe avere il giocatore nerazzurro. Non si muoverà invece dall’Inghilterra Angelo Ogbonna, seguito in Italia dal Bologna. ...

Milan - Niente Ibrahimovic : rinnova con i Los Angeles Galaxy : Come ha scritto la Gazzetta dello Sport , l'ex talento dell'Internacional de Porto Alegre potrebbe sbarcare a Milanello già a gennaio. Ma ci sono alcuni problemi. Pato è legato al suo club da una ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018 IL PAGELLONE. Niente medaglie nella giornata dei record ma è un’Italia che cresce bene! Delusione Scozzoli : ILARIA CUSINATO 8: La prestazione di maggiore spessore tecnico, in finale, è proprio la sua con un record italiano strepitoso che però non basta per la medaglia perché in questa specialità la concentrazione di specialiste della vasca corta e di campionesse è elevatissima. Il 2’06″17 con cui scalza la “gommata” Segat è una dichiarazione di intenti in vista della lunga estate Mondiale e di un futuro roseo anche nella ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018 IL PAGELLONE. Niente medaglie nella giornata dei record ma è un’Italia che cresce bene! Delusione Scozzoli : ILARIA CUSINATO 8: La prestazione di maggiore spessore tecnico, in finale, è proprio la sua con un record italiano strepitoso che però non basta per la medasglia perchè in questa specialità la concentrazione di specialiste della vasca corta e di campionesse è elevatissima. Il 2’06″17 con cui scalza la “gommata” Segat è una dichiarazuione di intenti in vista della lunga estate Mondiale e di un futuro roseo anche nella ...