Negozi aperti la domenica | compromesso Lega e M5S a quota 26

Negozi aperti una domenica ogni due : cambia così la legge sui festivi : Apu dei Simpson Potrebbe esserci finalmente un’intesa sul nodo delle aperture dei Negozi alla domenica. Lega-Movimento 5 Stelle hanno presentato alla Camera un emendamento che regola la questione e prova a mediare tra le posizioni contrastanti che i due schieramenti avevano precedentemente proposto. In sostanza, le posizioni su cui si era arenata la discussione vedevano la da una parte la Lega, che proponeva di lasciare aperte le attività ...

Intesa Lega-M5S : Negozi aperti per 26 domeniche l'anno e 4 festività : Aperture dei negozi, si cambia. Dopo mesi di confronto arriva l'Intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per innestare la retromarcia rispetto alle liberalizzazioni di Monti: basta esercizi sempre aperti, senza distinzioni di domeniche e festivi, con la grande distribuzione a fare la parte del leone e i piccoli negozi a reggere a stento la concorrenza.La maggioranza gialloverde punta a "rimediare al danno" concedendo di base aperture per la ...

SUPERMERCATI E Negozi aperti EPIFANIA 2019/ Bologna - Milano e Roma : centri commerciali ok - 6 gennaio - : SUPERMERCATI APERTI EPIFANIA, Napoli, Bologna, Roma a Milano: info e orari NEGOZI e centri commerciali nel giorno della Befana, 6 gennaio 2019

Supermercati aperti a Capodanno/ 31 dicembre-1 gennaio - Negozi a Roma - Milano e Torino : dove fare shopping : Supermercati aperti a Capodanno 31 dicembre e 1 gennaio. Aperture negozi a Roma, Milano e Torino: dove fare shopping. Ultime notizie

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO/ Negozi Roma e Milano - oggi 26 dicembre 2018 : Napoli - ecco i Negozi aperti : SUPERMERCATI, centri commerciali e negozi aperti a SANTO STEFANO 2018: info, orari e strutture attive oggi 26 dicembre. Roma, Milano, Bologna e Bari

Mercatino - Negozi aperti e Babbo Natale ad Arquata : Domenica 16 in piazza Bertelli sorprese e spettacoli insieme a Pazzanimazione. I negozi rimarranno aperti per lo shopping natalizio, per offrire tante idee originali e creativo per acquistare i ...