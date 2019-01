Nba mercato | gli obiettivi di tutte le 30 squadre

Mercato Nba – Clamoroso! Kyrie Irving sarebbe interessato a tornare a giocare con LeBron James : Secondo fonti vicine ai Celtics, Kyrie Irving vorrebbe tornare a giocare con LeBron James in futuro: i tifosi dei Lakers sognano la reunion della coppia che ha reso grandi i Cavs Manca poco allo scadere della trade deadline del 7 febbraio e il Mercato NBA si accende. Non solo quello a breve termine però, ma anche quello estivo. La notizia della cessione di Anthony Davis ha smosso le tranquille acque del panorama cestistico statunitense, ...

Mercato Nba : Lakers - e se in estate arrivasse anche Klay Thompson? : Sì, da 24 ore a questa parte tutti i sogni di Mercato in casa Lakers sembrano essere diventati raggiungibili. E mentre si immagina una combinazione di scelte e giovani talenti più o meno articolata ...

Mercato Nba – Parte l’asta per Anthony Davis : le possibili offerte di Lakers - Celtics - Warriors e Knicks! : Dopo la richiesta di cessione fatta pervenire ai Pelicans, Anthony Davis è finito nel mirino di diverse franchigie: ecco le possibili offerte di Lakers, Celtics, Warriors e Knicks Nella giornata di ieri, la richiesta di cessione di Anthony Davis, fatta pervenire tramite il suo agente Rich Paul alla dirigenza dei Pelicans, ha scosso la tranquillità del basket NBA. Il centro di New Orleans ha fatto sapere che non intende rinnovare il suo ...

Mercato Nba – Anthony Davis ai Lakers - pronta la trade : ecco l’importante richiesta dei Pelicans : Anthony Davis chiede la cessione ai Pelicans e i Lakers sembrano la squadra più gettonata ad acquisire ‘The Brow’ prima della trade deadline: ecco la richiesta di New Orleans Una vera e propria bomba di Mercato scuote il placido lunedì del basket NBA: Anthony Davis ha chiesto la cessione! Già in passato ‘The Brow’ aveva più volte messo in allarme la società della Louisiana, ma questa volta, aver messo nero su bianco ...

Mercato Nba – Thon Maker spinge per la cessione : i Milwaukee Bucks ci pensano : Thon Maker vuole giocare con più continuità e cede la cessione ai Milwaukee Bucks: la franchigia del Wisconsin vorrebbe trattenerlo, ma di fronte ad una buona offerta rischia di vacillare Thon Maker avrebbe chiesto la cessione ai Milwaukee Bucks. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha riportato della richiesta dell’agente del giocatore, Mike George, di trovare una nuova sistemazione per il suo assistito. Il motivo della volontà ...

Mercato Nba – Situazione Wizards : Beal incedibile - si ascoltano offerte per Otto Porter Jr. : Dopo l’infortunio di Wall, gli Wizards hanno blindato Bradley Beal, ma ascoltano possibili offerte per Otto Porter Jr. Nelle fasi iniziali della stagione, gli Washington Wizards avevano deciso di ascoltare offerte per tutti i giocatori presenti nel roster, big compresi. L’infortunio di John Wall e un miglioramento dei risultati della squadra, hanno convinto la società a rivedere le proprie posizioni. Bradley Beal non si tocca più, è ...

Mercato Nba – Mavericks su Kemba Walker : Michael Jordan risponde picche : I Dallas Mavericks interessati a Kemba Walker: la volontà degli Hornets é quella di rinnovare il loro playmaker Con 25 punti, 4.3 rimbalzi e 5.6 assist di media a partita, Kemba Walker sta giocando una stagione super, l’ultima del contratto che lo lega agli Hornets. Due ragioni per stuzzicare l’interesse di diverse squadre, fra le quali i Dallas Mavericks che secondo The Athletic sarebbero fortemente interessati al giocatore. ...

Mercato Nba – Kanter via dai Knicks? Zero minuti in campo e contatti con i Bulls : Jabari Parker nella trade : Enes Kanter è sempre più lontano dai New York Knicks: 0 minuti giocati contro i Rockets e possibile trade con i Chicago Bulls “Io voglio giocare a pallacanestro. Quindi semplicemente se avete intenzione di farmi giocare qui, fatemi giocare. Se invece non volete, allora portatemi via da qui”, l’ultimatum di Kanter, riportato da The Athletic, è chiaro e tondo. O gioco o vado via. Dopo aver guardato l’intera partita fra Knicks e Rockets dalla ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’Nba : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

Mercato Nba – Carmelo Anthony ceduto ai Bulls e subito tagliato : prende piede la pista Los Angeles Lakers : Carmelo Anthony ceduto dai Rockets ai Chicago Bulls e subito tagliato: l’ex New York Knicks potrebe giocarsi l’ultima chance ai Los Angeles Lakers dell’amico LeBron James Nella notte gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Grazie allo scambio i ...