NBA | Jokic | tripla doppia per battere New Orleans Minnesota vince sulla sirena

NBA - Anthony Davis non c'è e fa notizia : Denver vince a New Orleans grazie a Jokic : Da tre giorni a questa parte, anche soltanto una sua assenza, non fa altro che generare dibattito su di lui. Per quello la prima sfida casalinga dei Pelicans dopo l'annuncio di Anthony Davis era ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 Gennaio) : Jokic trascina Denver - tutto facile per Boston e Portland : Sono otto le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano la seconda forza della Western Conference e provano a mantenere la scia degli Warriors. Denver questa volta vince 105-99 sul campo di una New Orleans sempre senza Anthony Davis. Nuggets che hanno fatto loro la partita nel terzo quarto (33-19 il parziale) in una serata che ha visto Nikola Jokic firmare una tripla doppia da 20 punti, 13 ...

NBA - i risultati della notte : Jokic domina contro i Sixers - vince Portland : Denver Nuggets-Philadelphia 76ers 126-110 Non c'è partita tra Nuggets e Sixers, nonostante Philadelphia riesca a segnare ben 37 punti nel primo quarto, provando in tutti i modi a celare le assenze che ...

NBA - i risultati della notte : Jokic meglio di Jabbar - vincono tutte le big a Est : Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 124-102 La sesta tripla doppia stagionale di Nikola Jokic — decisivo nella vittoria sui Cavs con 19 punti, 12 assist e 11 rimbalzi — è la n°22 della sua carriera, un ...

NBA – Charles Barkley sorprende tutti : “Nikola Jokic in corsa per il titolo MVP!” : L’ex giocatore, oggi analista TNT, Charles Barkley, vede Nikola Jokic come possibile candidato al titolo MVP della regular season “Ve l’ho detto, vado all in sui Denver Nuggets, ve l’ho detto un mese fa. Il ‘Joker’ (Nikola Jokic, ndr) dovrebbe essere in testa alla corsa per il titolo MVP”. Insieme a LeBron James leader dei giovani Lakers, il solito Steph Curry con medie al tiro da alieno, nonché l’MVP in carica James Harden, anima dei ...

NBA - al momento giusto : l'esplosione dei Denver Nuggets di Nikola Jokic : Nella Western Conference ultra-competitiva di questa stagione, una delle cose più difficili è individuare dei punti di riferimento. Le gerarchie in classifica cambiano di continuo: ben 14 squadre su ...

Risultati NBA : LeBron crolla contro i Nets - super-Jokic trascina i Nuggets : Risultati NBA, quattro incontri si sono giocati nella notte americana, non può sorridere LeBron James coi suoi Lakers NBA, nella notte a stelle e strisce sono andate in scena 4 gare. Sorpresa non da poco per i Los Angeles Lakers che sono stati sconfitti dai New Jersey Nets in maniera inopinata: 115-110 il finale dell’incontro che ha visto l’ex di turno D’Angelo Russell protagonista con 22 punti e 15 assist. LeBron James ...

NBA - i risultati della notte : Jokic batte Doncic - successi a sorpresa per Hawks e Cavs : Denver Nuggets-Dallas Mavericks 126-118 Se Nikola Jokic continua a giocare così, Denver dovrà farci l'abitudine a restare in vetta alla Western Conference anche ben oltre il primo terzo di regular ...

NBA – Fallo e tripla impossibile allo scadere - ma gli arbitri annullano tutto : Jokic aveva fatto il canestro dell’anno! [VIDEO] : Nikola Jokic aveva segnato il canestro dell’anno! Il serbo subisce Fallo da Leonard e fa partire una tripla senza prepararsi il tiro: gli arbitri annullao tutto Nei secondi finali di Denver Nuggets vs Toronto Raptors, Nikola Jokic si era inventato il canestro dell’anno. Il centro serbo della franchigia del Colorado ha segnato una tripla incredibile poco prima dello scadere del tempo regolamentare: con i Nuggets avanti 104-103, ...

Basket NBA - tripla doppia di Jokic Denver dà spettacolo a Toronto : 'È un palazzo con una grande tradizione di pallacanestro - commenta a fine partita - Un palco con tante luci dove si è fatta la storia di questo sport' John Wall aggiunge 18 punti e 15 assist e ...