Nave Sea Watch bloccata a largo di Siracusa | arrivo a Catania in mattinata

Sea Watch : guasto alla Nave - slitta a domattina sbarco a Catania : slitta lo sbarco a Catania della Sea Watch. Il natante della Ong tedesca, con a bordo 47 migranti, ancorato da sei giorni vicino alla costa di Siracusa, non è infatti ancora partito: a quanto pare, a impedirlo sono stati problemi tecnici, sembrerebbe la rottura del verricello dell'ancora. Così è tutto rinviato. L'arrivo a Catania, secondo fonti qualificate, è previsto per la prima mattinata di domani.

La Nave Sea Watch 3 ha dovuto rimandare il suo viaggio verso Catania per via di un guasto : La nave Sea Watch 3 ha dovuto rimandare il suo viaggio verso il porto di Catania per via di un guasto. Il Corriere della Sera scrive che «a rompersi è stato il verricello dell’ancora» e che «ci vorranno alcune ore

Sea Watch3 - odissea infinita : la Nave ferma a Siracusa per il verricello guasto : Continua l'odissea della Sea Watch, la nave dell'Ong battente bandiera olandese, ancora ferma a un miglio e mezzo dal porto Rifugio di Siracusa. E' stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a ...

Bari - flash mob per i migranti sulla Sea Watch3 : 'Fateli scendere'. Nave diretta a Catania : La notizia dell'imminente via libera allo sbarco dei 47 migranti imbarcati sulla Sea Watch 3, alla rada di Siracusa, dopo che Malta, Romania, Portogallo, Francia, Germania e Lussemburgo hanno dato la ...

Sea Watch - Mimmo Lucano stronca il Pd : 'Sulla Nave gli stessi del decreto Minniti-Orlando' : Attorno alla questione Sea Watch, in Italia, si è levato un dibattito molto acceso. Ci sono stati anche gesti concreti, come esponenti dell'opposizione che hanno inteso manifestare la propria vicinanza ai migranti raggiungendo addirittura la nave Sea Watch a largo delle coste siciliane e salendo a bordo della stessa. Una presa di posizione criticata aspramente dagli esponenti del governo giallo-verde, ma che, a sorpresa, trova una vera e propria ...

La Nave Sea Watch verso il porto di Catania. Salvini : “Pm considerino le irregolarità a carico della ong” : Sembra concludersi la drammatica vicenda che vede a bordo della 'La Sea Watch3' 47 migranti. Fonti del Viminale, fanno sapere che il comandante dell'imbarcazione battente bandiera olandese e che fa capo a una ong tedesca, ha avuto indicazione di dirigersi verso il porto di Catania dove è previsto l'arrivo per le 21. "La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l`accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente ...

Conte : “Accordo con 6 Paesi - la Sea Watch ora può sbarcare”. La Nave è diretta a Catania : La Sea Watch3 si sta dirigendo verso il porto di Catania. La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messina. Il via libera arriva dopo l’accordo con alcuni governi Ue: «Siamo 7 Paesi, si è aggiunto anche il Lussemburgo», ha detto il presi...

Sea Watch - Viminale : "Nave diretta verso il porto di Catania". DIRETTA : Sea Watch, Viminale: "Nave DIRETTA verso il porto di Catania". DIRETTA La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l'accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all'hotspot di Messina Parole chiave: ...

Sea Watch - Lucano : “Esponenti Pd sulla Nave? È paradossale - sono gli stessi che hanno approvato legge Minniti-Orlando” : “Il gesto fatto da alcuni parlamentari del Pd sul caso Sea Watch è paradossale. sono gli stessi che hanno approvato il decreto Minniti-Orlando. Allora vuol dire che si cambia non in funzione di una sensibilità ma della politica”. Così Mimmo Lucano, in una conferenza stampa nella sede di Left a Roma per la chiusura della campagna di candidatura di Riace a Premio Nobel per la pace. L'articolo Sea Watch, Lucano: “Esponenti Pd ...

SeaWatch 3 - Di Maio : 'Sequestreremo la Nave e manderemo i migranti in Olanda' : Non ha trovato ancora un porto sicuro dove approdare la nave dell'O.N.G. (Organizzazione non Governativa) 'Sea Watch 3', ormai da cinque giorni in mare aperto, nelle acque territoriali italiane, dinanzi alla città di Siracusa (Sicilia), con a bordo 47 migranti in attesa di poter sbarcare nel porto di Augusta. Nei giorni scorsi sull'imbarcazione che batte bandiera olandese è arrivata anche una delegazione di parlamentari che hanno fatto visita ...

Palazzo Chigi contro la Nave Sea Watch «Ha messo a rischio le vite dei migranti» : Il nostro governo ribadisce: «La giurisdizione è dell’Olanda». Ma è pronta a offrire dopo il riconoscimento un corridoio umanitario alle persone a bordo

Sea Watch - stallo e contrapposizione : la Nave ancora ferma al largo di Siracusa : Giornata di trattative e divieti: impedita la navigazione intorno alla nave per evitare problemi DI ordine pubblico e sanità pubblica

Sea Watch 3 - indagato Matteo Orfini : “Da noi nessuna violazione - potevamo salire su quella Nave” : Il presidente del Pd, Matteo Orfini, insieme a Maurizio Martina, è stato indagato per essere salito a bordo della Sea Watch 3. Intervistato da Fanpage.it, Orfini spiega cosa ha visto sull'imbarcazione, parlando di "situazione delicata", e come ha ricevuto la notizia dell'indagine: "Noi non abbiamo violato nulla, abbiamo esercitato le nostre prerogative, potevamo a pieno titolo salire su quella nave".Continua a leggere