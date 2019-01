Napoli - formiche in Rianimazione : riecco ?lo scandalo al San Giovanni Bosco : Ancora formiche al San Giovanni Bosco, l'ospedale già sottoposto a indagini Asl e ispezioni ministeriali per la presenza degli insetti. Questa mattina, le formiche sono state ritrovate...

Dopo le formiche - nuovi problemi al San Giovanni Bosco di Napoli : crolla il soffitto nella sala parto : E questo non è nemmeno è l'unico via vai di pazienti nella struttura: i degenti della chiurugia generale sono stati trasferiti in un altro reparto, sempre per la presenza di insetti. Il direttore ...

Napoli - formiche in ospedale. Grillo : "Chi sbaglia - pagherà" : Il nuovo caso di formiche su un paziente dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dopo quello emerso nel novembre dello scorso anno e quello neanche un mese dopo, ha spinto il Ministro della Salute Giulia Grillo ad intervenire ancora una volta sulla malasanità in Italia, promettendo non soltanto di recarsi a Napoli e verificare di persona l'entità del problema, ma anche di punire chi verrà giudicato responsabile di questi casi.La ...

Napoli - crolla il soffitto nella sala parto : dopo le formiche - nuovi problemi al San Giovanni Bosco. La videodenuncia : Il caso che fece più discutere fu quello della paziente, ripresa con un telefono, ricoperta dalle formiche con il successivo interventi dei carabinieri del Nas. Nel giro di due mesi, altri videodenunce hanno mostrato la presenza di insetti all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Da ieri, tuttavia, si aggiunge un nuovo fatto: il soffitto della seconda sala parto crollato. “L’ospedale ha seri problemi strutturali. Bisogna ...

Formiche in ospedale - il direttore dell’Asl 1 di Napoli : “Sabotate le condotte fecali” : Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Mario Forlenza ha presentato una denuncia ai Carabinieri per «numerosi episodi di sabotaggio alle condotte fecali dell’area del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli». Sabotaggio che potrebbe «essere prova di un disegno collegato con la vicenda delle Formiche, in quanto l’intento era far ...

Formiche in ospedale a Napoli - possibile la chiusura dei reparti : La situazione all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dopo il nuovo avvistamento di Formiche 'è non più tollerabile' e non si esclude 'l'ipotesi della necessità della riduzione della attività ...

