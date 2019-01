Museo in Florida resuscita Salvador Dalì

L’Intelligenza Artificiale fa rivivere Salvador Dalì - guida digitale d’eccezione nel Museo in Florida a lui dedicato : Immaginate di visitare un museo che espone le opere del celebre artista Salvador Dalí, e di avere proprio l’estroso surrealista a farvi da guida. Non è fantascienza, è realtà. Il museo in questione è il Dali Museum di St. Petersburg, in Florida, che ospita una collezione con oltre 2.000 opere di Dalì fra dipinti, disegni, stampe, fotografie, sculture e oggetti d’arte. Il singolare anfitrione è invece il frutto di una tecnica basata ...