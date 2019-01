Musei Roma | prima domenica febbraio ingresso gratuito | ecco i Musei in Comune

Roma : domenica 3 Febbraio Musei civici gratuiti per i residenti : Per la prima domenica del mese, il 3 Febbraio, ingresso gratuito nei musei civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, un’iniziativa promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Oltre alle collezioni permanenti dei musei, è possibile visitare gratuitamente le tante mostre in corso, con qualche eccezione: sono escluse quella su Marcello Mastroianni al Museo dell’Ara ...

Roma : vendeva abusivamente biglietti Musei - chiusa agenzia turismo : Roma – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Borgo hanno dato esecuzione al provvedimento, ex art. 100 Tulps, con il quale il Questore di Roma ha ordinato l’immediata cessazione dell’attivita’ abusiva di agenzia di viaggi e turismo svolta da un 48enne extracomunitario. Lo straniero, per ben due volte e’ stato sanzionato per esercizio abusivo di agenzia di viaggi e turismo, ricevendo contestazioni amministrative ...

IV Tempo Rugby e Cultura – Il Guinness Sei Nazioni spalanca le porte dei Musei di Roma : Il Guinness Sei Nazioni spalanca le porte dei musei di Roma. IV Tempo Rugby e Cultura, la nuova campagna fotografica FIR Grande Rugby, ma non solo. Il 6 Nazioni a Roma, dal 5 febbraio del 2000 ad oggi, è sempre stato molto di più: festa, divertimento, incontro gioioso di culture. E proprio la Cultura, di cui la Capitale è permeata in ogni suo angolo, ha assunto nelle ultime stagioni una centralità nell’offerta di FIR e dei propri partner, ...

Starbucks a Roma - nel 2019 aprirà ai Musei Vaticani? : (foto: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images) Dopo lo sbarco a Milano, anche il 2019 sarà un anno importante per Starbucks nel nostro paese. Le voci di un arrivo nella Capitale si rincorrono ma bisognerà aspettare almeno, secondo quanto apprende Wired, la seconda metà dell’anno. A Roma, il celebre brand aprirà sicuramente in centro, anche se non è ancora dato sapere dove. Voci sui media, rilanciate anche dall’Ansa, parlano di un ...

Roma : Musei a ingresso gratuito per la prima domenica del 2019 : Per la festa dell’Epifania, domenica 6 gennaio 2019, da visitare mostre e collezioni permanenti dei Musei in Comune Roma – Il giorno dell’Epifania e prima domenica del mese, il 6 gennaio 2019, ingresso gratuito neiMusei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Oltre alle collezioni permanenti dei ...

Roma - ecco tutti gli appuntamenti natalizi dei Musei Civici : Fino al 6 gennaio, i Musei fanno festa anche offrendo Spettacoli, concerti e attività per tutte le età e per ogni gusto. Con Musei in gioco, i protagonisti delle feste di Natale saranno bambini e ...

Roma Musei. Apertura serale straordinaria di sabato 15 dicembre : Sono ancora una volta i Musei Capitolini ad aprire il programma di Nel week-end l’arte si anima, l’evento promosso da

A Roma la decima edizione di 'Musei in Musica' : LaPresse, - Tornata a Roma 'Musei in Musica': è stato possibile visitare i Musei civici Romani aperti di sera, dalle 20 alle 2, con un ricco programma di mostre, concerti e spettacoli dal vivo. Centoquaranta artisti e cento performance per la decima edizione della manifestazione.