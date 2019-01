Morto il papà dell' ibuprofene Stewart Adams | 95 anni | sperimentò il farmaco su stesso

Genitori di Jo Squillo/ Papà Aldo Coletti Morto a pochi giorni dalla mamma : posticipato sbarco all'Isola : Genitori di Jo Squillo: Papà Aldo Coletti morto a distanza di pochi giorni dalla mamma dopo 60 anni di matrimonio, ecco spiegato lo sbarco in ritardo.

Morto Zamberletti - papà della Protezione Civile : E' Morto a Varese a 85 anni Giuseppe Zamberletti , il fondatore della Protezione Civile . Il Dipartimento, dando notizia della scomparsa, "esprime il più profondo e sincero cordoglio e si unisce al ...

Julen Morto - il disperato racconto del papà : «Ecco com'è caduto. Lo sentivo piangere» : di Silvia Natella , il bimbo caduto in un , h a tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso e il padre, José Rosellò, ha raccontato di aver tentato invano di salvarlo subito dopo averlo visto precipitare nel vuoto: 'Ho infilato il braccio fino alla spalla, ...

Spagna - lo strazio del papà del bambino Morto nel pozzo : 'Sono arrivato tardi' : E' disperato Josè Rosellò, il papà del piccolo Julen, il bimbo caduto in un pozzo nei dintorni di Malaga, in Spagna, e ritrovato morto dopo giorni di scavi per recuperarlo . "Ho infilato il braccio ...

Julen Morto - il papà José : «Ecco com'è caduto. Ho infilato il braccio nel pozzo - lo sentivo piangere» : Julen, il bimbo caduto in un pozzo profondo 110 metri nei dintorni di Malaga, ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso e il padre, José Rosellò, ha raccontato di aver tentato...

Julen Morto - il disperato racconto del papà : «Ecco com'è caduto. Ho infilato il braccio nel pozzo - lo sentivo piangere» : di Silvia Natella , il bimbo caduto in un , h a tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso e il padre, José Rosellò, ha raccontato di aver tentato invano di salvarlo subito dopo averlo visto precipitare nel vuoto: 'Ho infilato il braccio fino alla spalla, ...

Spagna - il miracolo non è avvenuto : Julen è Morto. Il suo papà ha avuto un malore : Il suo corpicino è stato trovato dai soccorritori ad oltre 100 metri sotto terra, in un pozzo largo soli 25 centimetri. Alle 11 un minuto di silenzio e tre giorni di lutto a Malaga. Intanto l'inchiesta sulle responsabilità di questa tragedia va avanti.Continua a leggere

Il papà di Alex : «Mio figlio era come Morto - dopo il trapianto gioca» : «Devo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato e in particolare i tantissimi giovani che si sono messi in fila per donare il midollo osseo decidendo di dare una speranza a noi e a tanti malati che, come il nostro piccolo, aspettano il trapianto». Il papà di Alex Montresor ringrazia medici e gente comune nel giorno in cui l’ospedale Bambino Gesù di Roma annuncia che suo figlio è pronto per lasciare l’ospedale. Il piccolo, che ora ha 22 mesi, ...

Tragedia di Rigopiano : papà multato per aver portato fiori dove è Morto il figlio : Alessio Feniello, papà di Stefano, giovane vittima della Tragedia dell'hotel Rigopiano, è stato condannato per aver portato dei fiori tra le macerie, su quella che ormai è la tomba del figlio: due mesi di carcere, poi commutati in una sanzione pecuniaria di 4.550 euro per aver violato, nel maggio scorso, i sigilli dell'area ancora sotto sequestro. L'uomo, in un lungo post sui social, ha raccontato l'assurda vicenda spiegando di non aver ...

Rigopiano - papà porta fiori dove è Morto il figlio : multa da 4550 euro : Rigopiano, papà porta fiori dove è morto il figlio: multa da 4550 euro Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle vittime della tragedia, avrebbe violato i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area in cui la valanga travolse l'hotel il 18 gennaio 2017. "Non pago un centesimo. Se necessario andrò in carcere", ...

Violò i sigilli - maxi multa al papà di Rigopiano : "Portavo i fiori per mio figlio Morto" : Alessio Feniello, padre di Stefano (una delle vittime dell'hotel Rigopiano), è stato condannato: dovrà pagare 4.500 euro di...

Treviso : non risponde alle telefonate del papà - trovato Morto 19enne di Palermo : Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta in questo periodo natalizio, in cui purtroppo a perdere la vita è una giovane persona. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Treviso e riguarda il decesso di Davide Cannella, giovane palermitano di appena diciannove anni, che si è spento improvvisamente provocando un grandissimo dolore tra i suoi familiari e tra coloro i quali lo conoscevano. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Davide - 19 anni - trovato Morto nel letto : non rispondeva alle chiamate del papà : TREVISO - Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto nel letto a Vascon di Carbonera. Si tratta di Davide Cannella, palermitano che viveva e lavorava nella Marca, al Ristorantino Carbone in...

Treviso - non risponde alle chiamate del papà al telefono : trovato Morto nel letto : Treviso - Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto nel letto a Vascon di Carbonera. Si tratta di Davide Cannella, palermitano che viveva e lavorava nella Marca, al Ristorantino Carbone in...