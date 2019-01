Morta con un mal di pancia a Napoli | due medici indagati e autopsia fissata

Morta a 14 anni - condannato a un anno e mezzo il chirurgo che la visitò : Un medico chirurgo che il 2 gennaio 2014 era in servizio in ospedale a Latisana, Udine, è stato condannato oggi dal giudice del tribunale di Udine a un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per ...

Incidente Mortale per Lucrezia e Manuel : si erano appena conosciuti : Due giovani di 22 e 23 anni hanno perso la vita in un Incidente stradale avvenuto in provincia di Vercelli: si erano...

Ascoli - auto si schianta con tir : donna Morta sul colpo - grave il marito. Stavano tornando a casa : Lo schianto è avvenuto lungo la Statale 78 tra l'auto su cui viaggiavano i due coniugi e un camion. La vittima, Giovanna Stagno, 66enne, era seduto accanto al marito che guidava. L'impatto non le ha lasciato scampo.Continua a leggere

Iryna - cacciata dal bus perché non ha il biglietto : così è Morta congelata : Voleva andare in ospedale a travare la mamma, affetta da polmonite. Per questo Iryna , 21enne ucraina , si era svegliata alle 4 di mattina, per riuscire a prendere il primo autobus in direzione dell'...

Schianto Mortale sulla Statale - stava tornando a casa con il marito : Morta una donna : Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la Statale 78 a pochi chilometri da Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. A perdere la vita una donna di 66 anni che si trovaa a bordo di una Ford insieme a ...

Mortal Kombat 11 – Ecco i combattenti finora confermati : Durante il reveal ufficiale di Mortal Kombat 11, avvenuto giovedì 17, sono stati resi noti alcuni personaggi che faranno ufficialmente parte di questo nuovo promettente capitolo della serie. Notiamo da subito la presenza di vecchie conoscenze in aggiunta a nuovi volti e personalità. Il roster dei personaggi è sempre più capiente ed è indubbia la grande varietà di combattenti con cui avremo modo di confrontarci. Come mostra il video a fine ...

Toghe contro la linea Salvini : "Pietà l'è Morta" : Il tema dei migranti e dei diritti, già emerso tra quelli centrali all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, è ritornato con insistenza anche nelle cerimonie che si sono svolte nelle varie corti d'appello, in giro per l'Italia: nessun riferimento diretto, ma molti gli accenti esplicitamente critici rispetto alla linea Salvini.Duro il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo: il contrasto all'immigrazione ...

Anno giudiziario - toghe contro dl Sicurezza. ‘Scorciatoia - nutre illusione repressiva’. ‘Perso senso di umanità - pietà è Morta’ : Roma, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Brescia. Nelle celebrazioni per l’apertura dell’Anno giudiziario i procuratori generali e i presidenti delle Corti d’Appello di alcuni dei maggiori tribunali d’Italia hAnno preso posizione sulle politiche adottate dal governo sulla questione immigrazione. Nel mirino delle toghe è finito in particolare il decreto Salvini, sui cui effetti il pg di Palermo Roberto Scarpinato esprime ...

ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Tutti pazzi per Marina La Rosa : l'ex gatta Morta sbaraglia la concorrenza : L'esordio dell'ISOLA dei FAMOSI 2019 non è stato dei migliori. L'adventure game ha portato a casa ascolti flop ma il cast è fortissimo.

Morta Marisa Amato - travolta dalla calca : è la seconda vittima di piazza San Carlo : Sognava di tornare a una vita normale, , 65 anni, rimasta tetraplegica dopo essere stata calpestata dalla folla in preda al panico a Torino, il 3 giugno 2017, durante la proiezione della finale di ...

Piazza San Carlo - Morta la donna rimasta tetraplegica. È la seconda vittima : Sognava di tornare a una vita normale, ma non ce l'ha fatta. Marisa Amato, la 65enne rimasta paralizzata in Piazza San Carlo a Torino, si è spenta questa mattina. Calpestata dalla folla in preda al ...

