Montalbano tra i migranti | scoppia la polemica sul prossimo episodio

Montalbano tra i migranti - è subito polemica : "Cambia il mondo, cambia lo sfondo, ma il personaggio di Montalbano è sempre quello, perché lo vuole il pubblico", ha detto l'interprete del commissario, Luca Zingaretti, rassicurando così gli ...

Cesare Bocci a Blogo : "Tema migranti in Montalbano 2019 trattato con onestà - la politica non c'entra" (VIDEO) : Due spaccati dell'Italia meravigliosa della Sicilia, che poi rappresenta tutta l'Italia. Spaccati degli italiani e dei tempi che viviamo. A rendere grande Montalbano, non a caso, è la grande voglia di Camilleri di raccontare la realtà con personaggi che realmente incontriamo per strada.Cesare Bocci presenta così ai microfoni di Blogo i due nuovi film del Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 (L’altro capo del filo) e 18 febbraio (Un ...

Luca Zingaretti a Blogo : "Tema migranti non è centrale nel nuovo film del Commissario Montalbano" (VIDEO) : Leggendo i quotidiani di stamattina, si è appreso che la Rai (che poco fa ha smentito tutto) sarebbe in fibrillazione per i due nuovi film del Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 (L’altro capo del filo) e 18 febbraio (Un diario del ’43) su Rai1. Tutta 'colpa' del caldissimo tema migranti che nella fiction sarebbe affrontato con una visione antitetica a quella adottata fin qui dal governo gialloverde. A margine della conferenza stampa ...

Il Commissario Montalbano 2019 : cast - trama ed episodi. Quando inizia : Il Commissario Montalbano 2019: cast, trama ed episodi. Quando inizia E’ grande l’attesa per la messa in onda delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano, nato dalla penna e dalla mente di Andrea Camilleri. Dal canto suo, Luca Zingaretti, a vent’anni esatti dalla prima trasposizione cinematografica dei romanzi gialli dello scrittore siciliano, torna su Rai nei panni del Commissario più amato dai ...

Il commissario Montalbano : quando va in onda e trama nuovi episodi : nuovi episodi Il commissario Montalbano: trama e data Il commissario Montalbano torna in tv con due nuovi episodi. Ancora una volta è interpretato da Luca Zingaretti, scelto personalmente da Andrea Camilleri, lo scrittore che ha ideato il personaggio nel 1994. Il commissario è in arrivo lunedì 11 febbraio e lunedì 18 febbraio su Rai 1. […] L'articolo Il commissario Montalbano: quando va in onda e trama nuovi episodi proviene da Gossip e Tv.