Mondiali di Sci di Åre | i convocati dell' Italia | Goggia e Paris a caccia di medaglie

Sci alpino - Mondiali 2019 : i convocati di tutte le Nazionali. L’elenco dei partecipanti : Dal 4 al 17 febbraio si disputeranno i Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) andrà in scena un grande spettacolo e verranno messi in palio 11 titoli (slalom, gigante, superG, discesa, combinata per entrambi i sessi e la prova a squadre). Di seguito i convocati delle Nazioni di riferimento. ITALIA: MASCHILE: Luca De Aliprandini Stefano Gross Christof Innerhofer Matteo Marsaglia Simon Maurberger Manfred Moelgg Dominik Paris Giuliano ...

Mondiali Sci nordico 2019 : date - calendario e diretta streaming-TV. : Mondiali sci nordico 2019: date, calendario e diretta streaming-TV. Dove vedere i Mondiali di sci nordico I Mondiali di sci nordico 2019 si svolgeranno dal 20 Febbraio al 3 Marzo a Seefeld in Austria e vedranno dunque gli atleti di combinata, sci di fondo e salto darsi battaglia per conquistare la medaglia iridata nelle diverse specialità. L’Olympiaregion ospiterà la 52ma edizione dei Mondiali delle discipline di sci nordico. Ancora una volta ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Sci : Federica Brignone convocata per i Mondiali; in 19 per le medaglie : Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 71 del 30 gennaio 2019 la spedizione italiana per i Campionati del mondo di Are. Gli atleti sono stati selezionati sulla base dei criteri definiti dalle Direzioni Agonistiche. Il Mondiale svedese comincerà il 4 febbraio per terminare il 17 febbraio. Saranno 11 i ...

Paralimpici : Mondiali Sci - oro Bertagnolli : Felice il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli: "questa coppia sta scrivendo pagine importanti dello sport italiano. Siamo di fronte a due fantastici campioni che regalano ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Velocità e gigante femminile per sognare - Delago outsider : Dal 4 al 17 Febbraio si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. Si gareggia in Svezia ad Are e l’Italia si presenta a questa rassegna iridata con grandi ambizioni e con l’obiettivo di cancellare la deludente prestazione di due anni fa, quando a St.Moritz la squadra azzurra riuscì a conquistare solamente una medaglia (il bronzo di Sofia Goggia in gigante). Proprio la bergamasca rappresenta la grande incognita di questi ...

Mondiali 2019 di sci alpino - orari e programma dettagliato di tutte le gare : I Mondiali di sci alpino si avvicinano, i migliori atleti del mondo si daranno battaglia sulla neve di Are per conquistare i titoli iridati delle varie discipline Il conto alla rovescia sta per terminare, i Mondiali 2019 di sci alpino si avvicinano e gli atleti si preparano per l’appuntamento più importante dell’anno. Sarà la località di Are, in Svezia, ad accogliere i migliori sciatori del mondo, che si affronteranno per ...