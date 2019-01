Milano | da Comune oltre 5 mln per contrasto alla povertà 2

Milano : da Comune oltre 5 mln per contrasto alla povertà : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano si impegnerà a finanziare nuove azioni contro la povertà grazie a un contributo di 5.582.663 euro che verrà destinato alla città per effetto della legge 147/2017 che ha istituito il Rei. È quanto ha annunciato l’assessore alle Politiche sociali Pierf

Biglietto Atm - scontro fra Comune di Milano e Regione Lombardia : E' scontro aperto fra Comune di Milano e Regione Lombardia sull'aumento del Biglietto Atm da 1,5 a 2 euro per finanziare la tariffa integrata con i comuni dell'hinterland e l'ampliamento della rete del trasporto pubblico. Per un rincaro del prezzo superiore all'inflazione, cioè oltre 1,7 euro, il Comune ha infatti bisogno del via libera di Regione Lombardia che invece, dopo un esame in Commissione Trasporti, si è detta contraria. Secondo il ...

Maltempo : Comune Milano attiva il piano neve - pronti mezzi spargisale : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da domani 30 gennaio, con rischio nevicate a partire dalla mezzanotte di oggi, come annunciato dal bollettino meteo emesso da Regione Lombardia. A partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio della

Smog : Comune Milano - da domani blocco dei veicoli diesel Euro 4 : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Da domani, mercoledì 30 gennaio, anche a Milano saranno attivate le misure antiSmog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privat

Milano Anticorruzione. Approvato il nuovo piano del Comune per il 2019 : Sessantatré “soffi nel fischietto” tra il 2015 e il 2018, 63 segnalazioni esaminate dall’organismo comunale di garanzia per il Whistleblowing,

Milano : Terzi - 'Sala vuole aumento ticket per coprire buco bilancio Comune' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Il Comune di Milano ricorre al paravento della tariffazione integrata, ma il suo unico scopo è avere il via libera per aumentare i biglietti di Atm da 1,50 a 2 euro. E non certo per investire i maggiori introiti nel miglioramento del tpl, ma solo per coprire i buchi di

Milano : Comune premia car pooling - sosta gratis con un'app (2) : (AdnKronos) - "Usare l’auto privata in modo più consapevole e sostenibile non è necessariamente scomodo. Dopo aver incentivato con successo le flotte di auto, bici e scooter in sharing, ora sperimentiamo per tre anni il car pooling attraverso un meccanismo che concede la sosta gratuita nei parcheggi

Milano : Comune - Consiglio di Stato sospende demolizioni via Isimbardi : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Il Consiglio di Stato ha sospeso la demolizione delle opere abusive dell’edificio di via Isimbardi 31 che il Comune di Milano aveva avviato in supplenza della proprietà. Dopo l’ordinanza del 19 ottobre scorso, in cui sempre il Consiglio di Stato non riteneva ci fossero

Polonia : Comune Milano - domani bandiera a mezz'asta per Adamowicz : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano rende omaggio al sindaco di Danzica nel giorno delle sue esequie. La bandiera civica sarà esposta a mezz’asta a Palazzo Marino nella giornata di domani, sabato 19 gennaio, in occasione delle esequie di Pawel Adamowicz, accoltellato a morte durante un

Bando di concorso del Comune di Milano per l’assunzione di 51 educatori scuola d’infanzia : I docenti della scuola dell’infanzia che attendono ancora il pronunciamento della plenaria bis e della Cassazione, oltre al concorso straordinario al quale non possono partecipare per la mancanza del requisito del servizio di due annualità nelle ultime 8, possono ancora sfruttare le diverse opportunità di impiego nelle scuole comunali. Pochi giorni fa avevamo già documentato sul nostro portale una di queste. Per prendere visione del Bando ...

Milano. 9 mila posti creati nei quartieri grazie al supporto del Comune : Dalla graphic designer che realizza scenografie digitali per le pubblicità, all’ideatore di centraline biochimiche travestite da vasi per fiori per

Milano - 1.169 imprese e 9.000 posti in periferia con aiuti Comune : Milano, 10 gen., askanews, - Dalla startup che produce centraline autosufficienti per il monitoraggio della qualità dell'aria nei vasi per fiori, fino all'impresa artigiana che costruisce e rigenera ...

Una “Tivoli Milano” consegnata al Comune : “Tivoli Milano” è il nome del modello esclusivo dotato di motore diesel 1.6 Euro 6C dato in comodato d’uso da SsangYong Motor Italia al Comune di Milano nella persona del Vicesindaco Anna Scavuzzo, realizzata con una personalizzazione grafica in duotone che rappresenta tutta la bellezza dello Skyline milanese: aspetto che dona a un’auto che già […] L'articolo Una “Tivoli Milano” consegnata al Comune sembra essere il primo su ...

SsangYong Tivoli - Una one-off per il Comune di Milano : Nella flotta di auto messe a disposizione delle case automobilistiche al Comune di Milano è appena arrivata una SsangYong Tivoli, più precisamente una one-off decorata con la tecnica del wrapping. il risultato del progetto Tivoli Design Takeover, che si è svolto in collaborazione con limportatore del marchio coreano in Italia durante il Fuorisalone 2018 (evento collaterale allannuale Salone internazionale del mobile). La decorazione del ...