Milano celebra San Giovanni Bosco con 2 mila studenti

Le Winx compiono 15 anni - una mostra a Milano celebra le fatine magiche : 28 gennaio 2004: su Rai2 andava in onda per la prima volta una serie animata dal titolo 'Winx Club'. Sei fatine svolazzanti dalle forme e dell'abbigliamento abbastanza provocatori per gli standard ...

Milano. Palazzina Liberty in musica celebra il Giorno della memoria : Palazzina Liberty in musica celebra il Giorno della memoria, domenica 27 gennaio 2019, con due concerti tematici e un incontro

Milano. Il Municipio 7 celebra il Giorno della memoria 2019 : Il Municipio 7 in collaborazione con il “Coro Col Hakolot”, in ricordo della Shoah, invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa

I 30 uomini più eleganti secondo GQ celebrati a Milano

Milano moda uomo : Zegna : Sartori alla Stazione Centrale per celebrare l'apertura e la multiculturalità : Un'idea di Sartoria moderna per una generazione multiculturale di cittadini del mondo". Sullo scalone che porta ai binari si respira un'atmosfera underground: luci fredde e panche di ferro, con l'...

Milano celebra Leonardo da Vinci : film - mostre ed eventi per i 500 anni dalla morte /VIDEO : Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana saranno realizzate quattro mostre , mentre sulle sue scoperte scientifiche di concentreranno i percorsi pensati dal Museo Nazionale della Scienza e della ...

Milano celebra il 70° anniversario della scomparsa di Giuseppe Scalarini : Tre diverse sedi espositive ospitano i disegni, le vignette e le pagine d’epoca di Giuseppe Scalarini, un omaggio al grande

2001 : Odissea nello Spazio compie 50 anni - celebrazioni a Milano : ... attività, divertimento e musica per studenti, turisti e curiosi.Ci saranno dibattiti, laboratori, tour serali, selfie, dj set e cene spaziali tra scienza e fantascienza. Alla scoperta dei segreti ...

Celebrazioni. 70° anniversario del Rotary Club Ravenna al Palace di Milano Marittima : Sono certo che continuerete sulla stessa strada, a rispondere ai bisogni del nostro mondo, realizzando il tema Siate di ispirazione.'

Celebrazioni vinciane a Milano : cambia il nome della stazione Cordusio : Non più solo “Cordusio” ma “Cordusio -Biblioteca Ambrosiana”: sarà questo il nuovo nome della stazione della metropolitana 1, la Rossa. A

Canapa a Milano : la città meneghina celebra la CanapaExpo : Nell'opinione comune, in maniera generalizzata e superficiale, si parla di "spinelli". C'è chi la chiama "Maria", chi arriva ad utilizzare nomi fantasiosi come "bombe" o "torce". Poi c'è chi le chiama semplicemente "canne". Comunque la si chiami, la cannabis è una sostanza che in Italia non è ancora legale, il suo commercio è trattato alla stregua dello spaccio di droga e anche chi fa uso strettamente personale della sostanza non dorme sonni ...