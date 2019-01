Milan-Napoli | anche i tifosi vip ironizzano sull' uscita dalla Coppa

Calcio : sconfitta clamorosa per 0-2 del Napoli contro il Milan : Milan-Napoli è stata la prima sfida di Coppa Italia dei quarti di finale, ci si giocava un ambito posto in semifinale, importante per le motivazioni di entrambe le squadre. Primo tempo Nella prima frazione di gioco il Milan parte subito bene con Piatek che al 7' minuto cerca il goal da fuori area ma non trova la porta. Quattro minuti dopo però i rossoneri si portano in vantaggio proprio con il polacco, che imbeccato dal cross di Laxalt fulmina ...

Napoli - la tre giorni nera di Milano : Tre giorni in tinta rossonera, con la prevalenza di quest'ultima tonalità, rischiano di pesare come un macigno sul prosieguo della stagione del Napoli , che nel giro di 72 ore ha visto sfumare, forse, ...

Ascolti tv - La dottoressa Giò chiude a 2.8 milioni battuta da Milan – Napoli : Come ampiamente prevedibile è il match Milan-Napoli, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, a vincere il prime time del 29 gennaio. La partita trasmessa da Rai1 ha ottenuto 6.140.000 telespettatori e uno share del 23,41%. LEGGI: La dottoressa Giò, iniziata la scrittura della nuova stagione: anticipazioni Ascolti tv prime time Canale 5 con l’ultima puntata de La dottoressa Giò ha conquistato 2.883.000 telespettatori e il 12,02% con ...

Ascolti TV | Martedì 29 gennaio 2019. Milan-Napoli vince con il 23.4%. La Dottoressa Giò chiude al 12% : La Dottoressa Giò Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Napoli ha conquistato 6.140.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 La La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.883.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.755.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo? ha catturato l’attenzione di 1.881.000 spettatori (9.9%). ...

Milan-Napoli - Piatek : “aspettavo una notte così” – Il video della doppietta : MILAN NAPOLI Piatek – Krzysztof Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con […] L'articolo Milan-Napoli, Piatek: “aspettavo una notte così” – Il video della doppietta proviene ...

Video/ Milan Napoli - 2-0 - : highlights e gol della partita - quarti Coppa Italia - : Video Milan Napoli , risultato finale 2-0, : gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro per i quarti di finale della Coppa Italia.

Milan-Napoli - le voci. Piatek "Grande debutto"; Ancelotti : "Una batosta" : Il Milan è in semifinale di Coppa Italia : due partite contro il Napoli in pochi giorni e nessun gol subito, a fare la differenza rispetto alla partita di Serie A però è stato il debutto da titolare ...

Milan-Napoli 2-0 - pagelle / Adesso Re Carlo dovrà attingere alla sua esperienza di allenatore leggendario : MERET. Stasera luci spente per tutti a San Siro, anche per l’incolpevole Meret. Certo, è impotente sulle due cagliose del Piatek, l’unico polacco buono stasera in campo, ma sul Napule il buio è totale – 5 Il Milan due tiri in porta fa e realizza tutti e due: imparabili – 6 MALCUIT. Viene voglia di dargli l’unica sufficienza di questo maledetto martedì, se non altro perché sulla sua fascia un po’ di vita c’è. Mette tantissime palle al centro, ...

Coppa Italia : Napoli beffato dal Milan per 2-0 - brilla Piatek : Sono iniziati i Quarti finale di Coppa Italia, come prima partita di questa fase i riflettori erano puntati sul big match di San Siro tra Milan e Napoli. Il risultato finale di 2-0 in favore dei rossoneri regala ai padroni di casa l'accesso alle semifinali. Milan batte Napoli 2-0 La squadra di mister Ancelotti sembra giocare bene almeno nei primi minuti, ma il Milan di Rino Gattuso è molto pragmatico e riesce dopo appena 10 minuti a portarsi in ...

Milan-Napoli - Ancelotti : “Noi condizionati da due situazioni in contropiede” : Milan-Napoli 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della sconfitta contro il Milan in Coppa Italia: “Napoli non all’altezza della situazione. Partita condizionata da due situazioni in contropiede su palle lunghe, poi abbiamo provato a recuperarla ma il Milan era molto chiuso. In […] L'articolo Milan-Napoli, Ancelotti: “Noi condizionati da ...