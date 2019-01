Meno posti stabili | più contratti a termine L’effetto del decreto precarietà

In Italia Meno posti di lavoro - ma si lavora troppo : Presentato il 2° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale. L'Italia crea meno posti di lavoro degli altri Paesi europei. Negli ultimi dieci anni, 2007-2017, il numero di occupati in Italia è ...

Sempre più loquaci online - sempre Meno disposti a conversare nella vita offline : L’ultima indagine condotta dall’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, GAP, Cyberbullismo) su un campione di 500 persone di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e i 68 anni ha rivelato che si è sempre più disposti a parlare di sé e a conoscere gli altri attraverso i social anziché mettersi a confronto nelle occasioni che offre la vita offline. Per l’80% degli intervistati, infatti, i social facilitano ...

Treu : In italia alMeno 100mila posti di lavoro vacanti in assenza di candidati competenti : Anche il mondo delle imprese è stato poco innovativo. Il ruolo dello Stato è mancato, e i privati ci hanno messo del loro". Infine Treu conclude:"La flessibilità occorre ma può essere gestita e ...

Serie A - l’ultima frontiera del calcio spezzatino è il posticipo del martedì. Ma alMeno il Milan respirerà l’aria di Coppa : In principio fu il posticipo: domenica 29 agosto 1993, ore 20.30, Lazio-Foggia 0-0, la prima partita in pay-tv nella storia della Serie A, una rivoluzione. Poi è arrivato l’anticipo del sabato sera, ed è diventato subito un grande classico. Quindi è stata la volta delle partite alle 18, gustoso antipasto dei big match. Una decina d’anni fa per accontentare gli asiatici si sono inventati l’anticipo di mezzogiorno: tante proteste, di mogli e ...

Finanziato da Marrazzo inaugurato da Zingaretti : apre con Meno della metà dei posti letto disponibili l'ospedale dei Castelli : La prima nascita, i primi ricoveri, c'è già stato anche qualche intervento al pronto soccorso. All'ospedale dei Castelli sono giorni convulsi, il presente è lastricato di numeri importanti e buone intenzioni, il futuro di grandi aspettative. Cinque anni di lavori (anche se della necessità di un grande ospedale a sud di Roma si comincia a parlare nel 1999) e 120 milioni di euro, per 15 ettari di superficie totale, tre ...

Usa - creati Meno posti del lavoro del previsto : salari deludono : L'economia Usa ha creato meno posti di lavoro del previsto nel mese di novembre. Gli analisti puntavano in media sulla creazione di 190.000 unità di lavoro. La media mensile negli ultimi tre mesi è di +...

