Matteo Renzi deriso da Enrico Letta - la vendetta cinque anni dopo : "Forse gli telefono - così..." : La vendetta è un piatto da servire freddo. In questo caso, freddissimo. Sono infatti passati cinque anni dal celebre "Enrico stai sereno", con cui Matteo Renzi rassicurò Enrico Letta sul fatto che non voleva prendere il suo ruolo di premier, salvo farlo pochissimi giorni dopo. Da quel giorno, Letta

Matteo Renzi deriso da Enrico Letta - la vendetta cinque anni dopo : 'Forse gli telefono - così...' : Da quel giorno, Letta si è eclissato dal mondo della politica mentre Renzi, dopo i fasti iniziali, è stato al centro di un rapidissimo e rovinoso declino politico . E ora, intervistato a Circo ...

Matteo Renzi da ridere su Matteo Salvini : 'La ragione per cui voterò a favore del processo'. Con che faccia? : Tra chi afferma di votare senza indugi a favore dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, c'è Matteo Renzi . Certo, credere a quel che dice è sempre piuttosto arduo - ...

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Renzi trascina Beppe Grillo in tribunale : si dice che pure Alessandro Di Battista... : Ci sono voluti tre anni, ma alla fine il Partito democratico è riuscito a trascinare Beppe Grillo in tribunale. Come riporta il Corriere della sera, nel 2016 era apparso sul blog di Grillo un posto contro Matteo Renzi in cui lo paragonava a un mafioso. L'allora tesoriere dem, il Renzianissimo France

Diciotti - Matteo Renzi : “Voterò a favore dell’autorizzazione a procedere”. Se il Pd lo segue Salvini rischia il processo : Matteo Renzi voterà a favore dell’autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Matteo Salvini. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente del consiglio con un post su twitter: “Sono arrivate in Senato le carte del Tribunale dei ministri nei confronti di Salvini. Dopo averle lette con attenzione e senza alcun pregiudizio ideologico, voterò a favore della richiesta di autorizzazione a procedere”. A questo punto, bisognerà ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Almeno Banfi fa meno danni di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Federica Mogherini - Matteo Salvini all'attacco di Renzi : "Chiedete a lui il senso della sua nomina alla Ue" : E' tornata sulle prime pagine dei giornali per il suo stipendio da 25mila euro al mese, svelato nei giorni scorsi dai 5 Stelle. Federica Mogherini, Alto Commissario alla sicurezza dell'Unione Europea, ha avuto accesso a quella carica nel 2015, dopo un anno trascorso da ministro degli Esteri del gove

Elezioni Europee - Matteo Renzi si chiama fuori : "Non mi candido e non farò una mia lista" : "Non farò una mia lista, l'ho sempre definita una discussione da fantapolitica. È evidente che c'è tanta gente che vuole raccontare l'Italia in positivo e a loro vorrei dare voce. Non mi candiderò alle Europee". Parola di Matteo Renzi, protagonista dell'ultima puntata di Stasera Italia, in onda su Rete 4.L'ex segretario del Partito Democratico, dopo aver smentito le voci circa la tornata elettorale di fine maggio e le sue velleità politiche, ...

L’annuncio di Matteo Renzi : “Non mi candido alle Europee e non farò una mia lista” : L'ex presidente del Consiglio e senatore del Pd, Matteo Renzi, conferma di non essere intenzionato a candidarsi alle elezioni Europee che si terranno a maggio e afferma, inoltre, che non presenterà una sua lista. E sul manifesto proposto da Calenda commenta: "Lui dice smettiamo di litigare. Mi sembra un principio saggio, preoccupiamoci delle cose da fare. Io sono totalmente d'accordo".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Non mi candiderò alle Europee e non farò una mia lista" : "Non farò una mia lista, l'ho sempre definita una discussione da fantapolitica. È evidente che c'è tanta gente che vuole raccontare l'Italia in positivo e a loro vorrei dare voce. Non mi candiderò alle Europee". Così il senatore Pd Matteo Renzi nella registrazione di 'Stasera Italia' in onda su Rete Quattro. L'ex premier aggiunge: "Faccio il tifo per centrosinistra e opposizione"

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Renzi - bomba di Dagospia : fa i nomi dei piddini che lo hanno massacrato alla Camera : Voci che arrivano dalla Camera dei deputati. Voci attentamente riportate nelle rubrica "Roma Spia" di Dagospia. Si parla di Matteo Renzi. O meglio, di quel che alcuni suoi compagni di partito avrebbero detto su di lui. Si legge infatti su Dago: "Capannello nella galleria dei presidenti della Camera