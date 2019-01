calcioweb.eu

: #Materazzi, lo sfottò alla #Juve è clamoroso: 'Triplete? Noi lo facciamo meglio' - CalcioWeb : #Materazzi, lo sfottò alla #Juve è clamoroso: 'Triplete? Noi lo facciamo meglio' -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Continua a scatenarsi il web dopo la clamorosa eliminazione dellantus in Coppa Italia. Nella giornata di ieri è andata in scena una partita molto importante che ha visto una brutta prestazione dellantus, al contrario strepitosa l’Atalanta che ha conquistato la semifinale della competizione. Sfuma l’obiettivo Triplete per lantus, sono arrivati tantinelle ultime ore. Quelloè dell’interista Marco, presente a San Siro con Chivu e Dejan Stankovic:! Noi interisti lomeglio“ ha scritto l’ex difensore su Instagram scatenando la reazione sui social.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, lo: “Triplete? Noi lomeglio” sembra essere il primo ...