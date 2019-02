Martina PD | Governo senza strategia

blogo

: RT @geoguida: Questo accadeva con il Governo Renzi e il ministro Minniti. Ora con Salvini nulla è cambiato. Dove si trovava Martina e tutto… - geoguida : RT @geoguida: Questo accadeva con il Governo Renzi e il ministro Minniti. Ora con Salvini nulla è cambiato. Dove si trovava Martina e tutto… - LucaMartiniRic : RT @nicolettagrima2: #Martina : quando torneremo al governo daremo la priorità all apertura dei porti. #pd #versoilduepercento - DarkForce78 : RT @nicolettagrima2: #Martina : quando torneremo al governo daremo la priorità all apertura dei porti. #pd #versoilduepercento -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Maurizioquesta mattina ha scritto un lungo post per commentare la notizia del giorno, ossia i dati Istat sul Pil che decretano ufficialmente l'inizio della recessione tecnica per l'Italia. Il candidato alla segretaria del PD ha scritto:"L’Italia entra in recessione dopo 14 trimestri consecutivi di crescita. Dati alla mano, la contrazione inizia con le prime scelte di questoe con gli effetti determinati sullo spread. Anziché riparare l’Italia dal difficile ciclo economico che si è aperto, questoha deciso di campare alla giornata scaricando gli effetti negativi sulle persone"Poi ha continuato a criticare ilConte, indicando dove, secondo lui, ha sbagliato, e sottolineando che la manovra economica avrà come conseguenza un ulteriore indebitamento per gli italiani:"I provvedimenti che Lega e Cinque Stelle hanno varato fino a qui ...