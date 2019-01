Marotta | ' Conte vicino alla sede? Milano è grande'

Inter - Marotta : “Conte? Abbiamo fiducia in Spalletti” : ‘Abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Il club ha massima fiducia in lui’. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta prima della gara di Coppa Italia contro la Lazio, allontanate dunque le voci su Antonio Conte. ‘Milano è una grande città, non solo bella. Mi sembra legittimo ...

Antonio Conte sotto la sede dell’Inter - il commento di Marotta : “Milano è una grande città…” : Antonio Conte sotto la sede dell’Inter fa drizzare le orecchie ai tifosi nerazzurri: il commento di Beppe Marotta dopo lo strano avvistamento Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell’Inter nel centro di Milano. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma quanto successo e riportato da “BeIN Sports” ha destato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Mentre Conte, interpellato sull’accadimento, ha dichiarato “contatti? No ...

Marotta prepara la nuova Inter : pronta a nascere la squadra di Antonio Conte (RUMORS) : In casa Inter il clima è rovente dopo la brutta sconfitta subita in campionato contro il Torino, che sembra aver rappresentato solo la conseguenza dei rumors di mercato che si sono susseguiti in questi giorni. In particolar modo si è parlato della situazione dell'esterno sinistro, Ivan Perisic, che vorrebbe provare un'esperienza in Premier League e per questo avrebbe chiesto la cessione, con l'Arsenal che si è Interessato a lui negli ultimi ...

Marotta - pazza Inter sul lettino E si agita il fantasma di Conte : Beppe Marotta l'ha capito subito che all'Inter c'era tanto da lavorare. Magari sperava solo in un ingresso in punta di piedi. Invece dal suo arrivo è stato un susseguirsi di problemi dentro e fuori dal campo. Il rinnovo di Icardi scandito dai tormentoni social e tv di Wanda Nara; il caso-comportamentale Nainggolan; il caso-contrattuale Perisic. E poi i risultati con un inizio d'anno da dimenticare: il pareggio in casa con il Sassuolo e la ...

Marotta chiama Conte - l’ex tecnico bianconero pronto per giugno : Marotta chiama Conte, l’ex tecnico bianconero sarebbe infatti disponibile a trasferirsi ad Appiano gentile già da giugno.Le dichiarazioni riportate da Calciomercato.com “Marotta ci sta già lavorando, in pieno accordo con la proprietà cinese. Il nome sul taccuino è uno di quelli che fa rumore, un profilo che lo stesso Zhang aveva già incontrato in gran segreto in passato, anche se alla fine non era arrivata la fumata bianca. L’Inter ha ...

Calciomercato Inter – Marotta fa chiarezza : “Perisic ha chiesto la cessione - lo accontenteremo. Carrasco? Se parte Candreva…” : Beppe Marotta fa il punto sul Calciomercato dell’Inter: confermata la richiesta di cessione di Perisic, possibile l’arrivo di Carrasco con Candreva come contropartita Ore calde per il Calciomercato dell’Inter. La richiesta di cessione di Ivan Perisic ha scosso l’ambiente nerazzurro che, nonostante la stagione fra luci e ombre del croato, considera l’esterno ex Wolfsburg come un caposaldo del suo 11 titolare. ...

Inter - Ramsey e Modric : Marotta prepara una squadra stellare per Conte (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra sta già lavorando per rinforzare la rosa e renderla ulteriormente competitiva per cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che sta dominando incontrastata il campionato negli ultimi sette anni. L'ammissione è arrivata nelle settimane scorse da parte del direttore sportivo, Piero Ausilio, ma anche il neo amministratore ...

Inter - Marotta cambia tutto : Conte più Modric e una squadra rivoluzionata (RUMORS) : L'Inter ha ufficializzato solo giovedì scorso il nuovo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha già cominciato a lavorare per studiare come rinforzare al meglio la rosa nerazzurra. Di questo ha parlato con i vertici di Suning e con il patron, Jindong Zhang, nel suo viaggio in Cina, a Nanchino, di poco più di un mese fa. L'ex dirigente della Juventus in primis deve risolvere la questione Mauro Icardi visto il caos scatenato sul rinnovo ...