Mario Kart Tour è stato rinviato | arriverà in estate

Niente Mario Kart Tour a marzo - Nintendo posticipa il lancio alla prossima estate : Per vedere Mario e i suoi amici correre sui Kart nei nostri smartphone Android dovremo attendere fino alla prossima estate, dopo l'annuncio di Nintendo. L'articolo Niente Mario Kart Tour a marzo, Nintendo posticipa il lancio alla prossima estate proviene da TuttoAndroid.

Risolvere i dissidi con una partita a Mario Kart : ecco come una coppia di anziani decide chi deve preparare il tè : I videogiochi sono un passatempo per giovani? Assolutamente no, come provano due diverse storie apparse oggi sulle nostre pagine. Se qualche ora fa vi avevamo parlato dell'incredibile ammontare di ore su Animal Crossing accumulato da una nonna, adesso è il turno di una coppia di anziani che risolve le decisioni quotidiane con una partita a Mario Kart.come riporta Go Nintendo, l'utente Reddit Bork1138 ha raccontato in un post dei suoi due ...

Beach Buggy Racing 2 offre corse in stile Mario Kart ancora più divertenti : Beach Buggy Racing 2 è un gioco di corse con i Kart in 3D ispirato al popolare Mario Kart in cui gareggiare in otto in stile arcade. Il titolo offre tracciati che si snodano in varie ambientazioni suggestive e lungo il percorso potrete raccogliere dei power-up potenti e stravaganti, inoltre avrete l'opportunità di reclutare nuovi piloti, ognuno con la propria abilità speciale unica. L'articolo Beach Buggy Racing 2 offre corse in stile Mario ...

Il bundle Nintendo Switch+Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata è ora disponibile : Accendete i motori e mettete il piede ben saldo sull'acceleratore perché il bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata è ora disponibile presso selezionati rivenditori di tutta Italia.Con le feste dietro l'angolo, questo bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano la sfida sempre e ovunque. Composto da una console Nintendo Switch, una coppia di controller Joy-Con (Rosso Neon / Blue Neon) e un codice ...

Elon Musk : "Nintendo non ha concesso la licenza di un Mario Kart per Tesla" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...