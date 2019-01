Maria De Filippi | età | figlio e altezza La carriera della presentatrice

Maria De Filippi - incontro top secret in Rai : ipotesi di progetto : Maria De Filippi, il colloquio top secret in Rai con la direttrice Teresa De Santis: l’incontro e le ipotesi di progetto Maria De Filippi nel pomeriggio odierno è piombata in Viale Mazzini per un incontro top secret avuto con la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis. A riportare la news il quotidiano Repubblica che […] L'articolo Maria De Filippi, incontro top secret in Rai: ipotesi di progetto proviene da Gossip e Tv.

Ballando con le stelle - voci su Milly Carlucci : la data che lo terrorizza - fuga da Maria De Filippi?o : Nella durissima battaglia sugli ascolti del sabato sera in tv, Milly Carlucci non ha nessuna intenzione di condannare al massacro certo il suo Ballando con le stelle . La nuova stagione dello show di ...

Maria De Filippi fa una rivelazione su Pamela - che sorprende Stefano : Pamela e Stefano del Trono Over: la rivelazione di Maria De Filippi spiazza E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E sul finire della trasmissione, la conduttrice ha dato ampio spazio a Pamela Barretta e Stefano Torrese. Difatti i due, in queste ultime puntate del dating, hanno discusso animatamente. Il motivo? Lui ha iniziato a conoscere Roberta, e lei, di conseguenza, è uscita con Riccardo. Una situazione ...

Amici - Timor Steffens completamente nudo. Il (vecchio) video che imbarazza Maria De Filippi : Immagini bollenti:la doccia sexy del coreografo di Amici Timor Steffens ha mandato le fan in estasi. Negli ultimi giorni è saltato fuori un video caricato su YouTube nel novembre del 2015 in cui il ballerino si mostra dapprima in mutande dopo una lezione e poi, completamente nudo, entra sotto la doc

Maria De Filippi blocca Armando e Noel : 'Basta' - lite troppo accesa a U&D : La puntata odierna del trono over di Uomini e Donne è stata estremamente movimentata. La messa in onda è partita dall'incontro tra Armando e Noel. Nel corso di una precedente puntata Armando aveva mosso delle accuse pesantissime nei confronti della sua ex, dicendo addirittura che avesse un altro uomo al di fuori della trasmissione. Per difendersi da tali accuse, la donna è tornata a Uomini e Donne per chiarire la sua posizione. Ebbene, dopo aver ...

Uomini e donne - svolta da Maria De Filippi : fermi tutti - ecco chi è il nuovo tronista : Andrea Zelletta è il nuovo tronista di Uomini e donne. Nato a Taranto 25 anni fa, nella vita fa il modello ed è un ragazzo determinato e ambizioso, alla ricerca del grande amore. Lui si è presentato in un video esclusivo su Witty Tv. Per approfondire leggi anche: Uomini e donne, Gemma Galgani aggre

Ora o mai più - il retroscena in Rai : Amadeus contro Maria De Filippi per colpa di Alberto Angela? : Ora o mai più è la trasmissione di Amadeus in onda il sabato sera su Rai1 e sta sfidando la corazzata più corazzata della televisione italiana, C'è posta per te . Ovviamente vince Maria De Filippi , ...

C'è posta per te : le figlie rifiutano la mamma - polemica sui social contro Maria De Filippi : Ieri sabato 26 gennaio è andata in onda la terza puntata di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che in questa stagione sta battendo i record di ascolti del sabato sera. Anche la puntata di ieri ha visto il programma di punta di canale 5 battere la concorrenza, merito delle storie raccontate che emozionano sempre il pubblico. Grande clamore ha suscitato la storia di Patrizia, una madre siciliana che ha tentato di chiedere perdono ...

C'è posta per te - la durissima legge di Maria De Filippi : un massacro per Amadeus e Ora o mai più : Niente da fare, vince sempre Maria De Filippi. Si parla dello share raccolto da C'è posta per te sabato 26 gennaio su Canale 5. Per quanto in lieve calo rispetto alla prima puntata, le cifre sono mostruose e Mediaset può brindare ancora: lo spettacolo ha raccolto il 28,6% di share, pari a 5.457.000

Ballando con le stelle - mossa epocale di Milly Carlucci : chi porta in trasmissione - Maria De Filippi trema : È già al lavoro, e da tempo, Milly Carlucci: prepara la nuova edizione di Ballando con le stelle, che si misurerà contro Maria De Filippi, in uno dei duelli più difficili nella televisione italiana. E per provare a battere la concorrenza di Mediaset, pare che la Carlucci voglia giocarsi un nome davv