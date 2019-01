Ora o mai più : la Rettore parla dello screzio con Marcella Bella : Donatella Rettore a Ora o mai più: “Io e Marcella Bella abbiamo avuto uno screzio…” I fans di entrambe probabilmente già dalla settimana scorsa si saranno chiesti se, prima o poi, Marcella Bella o Donatella Rettore avrebbero parlato in diretta a Ora o mai più delle tensioni avute in passato, al punto da passare un po’ come tra due delle più famose ‘rivali’ della musica italiana. E a farlo è stata proprio la ...

Marcella Bella : età - canzoni e fratello. Chi è la coach | Ora o mai più : Marcella Bella: età, canzoni e fratello. Chi è la coach | Ora o mai più Carriera e vita provata Marcella Bella Giuseppa Marcella Bella, in arte Marcella Bella, è nata a Catania il 18 giugno 1952. La sua carriera è iniziata negli anni Settanta e ancora oggi è in movimento sebbene abbia subito una scossa d’arresto. Nel 2010, infatti, Marcella si allontana dal mondo della musica e spiega a La Repubblica delle Donne il motivo di tale gesto:” Mio ...

"Mai senza". Il sacrificio di Marcella Bella per il marito : Marcella Bella, ospite di Caterina Balivo a 'Vieni da me', ha parlato della sua carriera, dei suoi figli e del marito rivelando: 'Mai senza rossetto'. La cantante siciliana ha ricordato: 'Ho cantato ...

Marcella Bella e il sogno Sanremo/ "Mio fratello Gianni ha scritto una canzone per i 50 anni di carriera..." : Marcella Bella e il sogno Sanremo: "Mio fratello Gianni ha scritto una canzone per i 50 anni di carriera...". Le ultime notizie

La verità sulla "gatta" di Marcella Bella tra doppi sensi e gaffe : Piero Chiambretti svela il segreto della gatta nella famosissima canzone 'Nell'aria' di Marcella Bella: "Era quella cosa lì". A "#Cr4, La Repubblica delle donne", Chiambretti risolve il cold case del ...

Gianni Bella oggi : come sta il cantante? News da Marcella Bella : come sta Gianni Bella? Le ultime dichiarazioni di Marcella Bella Ospite di Piero Chiambretti a CR4-La Repubblica delle Donne Marcella Bella ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del fratello Gianni Bella. Quest’ultimo, com’è noto, è stato colpito da un ictus nel gennaio del 2010. Dopo sette mesi di degenza l’artista è tornato a […] L'articolo Gianni Bella oggi: come sta il cantante? News da Marcella Bella ...

Intervista – Marcella Bella : «Vi racconto i miei cinquant’anni di carriera in equilibrio tra amore e dolore» : “Ciao sono Io, Marcella” quando si presenta la sua voce è inconfondibile e riporta a mille emozioni: così è Marcella Bella un’artista senza tempo, una delle poche, vere regine della canzone; sono passati cinquant’anni dal suo esordio ed i suoi successi così come la sua voce sono inchiostro indelebile sulle pagine della storia della musica italiana. Iconica, grintosa e sempre fedele a se stessa l’interprete di successi come ...