Maltempo Firenze | riaperto il giardino di Boboli

Maltempo e neve a Firenze - il sindaco : “Scuole chiuse? Non ci sono le condizioni” : “I vigili del fuoco ci hanno fatto sapere che non ci sono stati interventi di particolare rilievo. Ripeto invito a non usare motorino e moto che sono particolarmente pericolosi con ghiaccio e qualche nevicata. Non ci sono le condizioni al momento per chiudere le scuole“: lo ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Le scuole sono tutte allertate. Abbiamo sacchi di sale pronti ad essere utilizzati agli ingressi di tutte ...

Maltempo Firenze : l’aeroporto torna operativo - il giardino di Boboli chiuso per ghiaccio : Il giardino mediceo di Boboli a Firenze è chiuso in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo ha stabilito la direzione delle Gallerie degli Uffizi. Salvo diverso ordine, la riapertura è prevista per domani. In considerazione della situazione meteo, l’aeroporto di Firenze è tornato alla piena operatività intorno a mezzogiorno. Disagi stamani erano stati causati dalla nebbia: dirottati o cancellati i voli in arrivo e in ...

Maltempo : neve sulla A1 in Toscana da Firenze a Chiusi : neve anche sull’autostrada A/1 in tutto il tratto fra Firenze Sud, Arezzo e Chiusi (Siena) ma senza problemi alla circolazione se non un aumento di prudenza alla guida. Nevicate, inoltre, con particolare insistenza su Casentino e Valtiberina dove la neve ha fatto la sua apparizione anche nel fondovalle. I passi dell’Appennino, seppur interessati da forti precipitazioni, sono transitabili con catene o gomme da neve. Precipitazioni ...

Allerta Meteo Toscana : Maltempo a Firenze e Pistoia - codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Stamani, giovedì 24 gennaio 2019, si sono verificate ancora nevicate nell'Alto Mugello e temperature inferiori allo zero sui rilievi appenninici, compreso al Passo della Consuma. Personale e mezzi del Servizio Protezione Civile e Viabilità della Città Metropolitana di Firenze stanno lavorando per garantire la percorribilità delle strade.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala neve in atto sui passi appenninici e raccomanda di guidare con prudenza. Codice giallo per neve su tutto il territorio metropolitano. Per domani, giovedì 24 gennaio, codice giallo per rischio neve nella Romagna Toscana (Alto Mugello) e codice giallo per vento in tutta la Città Metropolitana.

Maltempo Firenze : nevica nell’Alto Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala deboli nevicate nelle nelle zone di Firenzuola, Marradi e al Passo della Consuma e la formazione di ghiaccio al Passo del Giogo. “Gli operatori della Viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulle strade di competenza ma – avverte Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione civile della Metrocittà – si ricorda in ogni caso ...

Maltempo Firenze : continua l’accoglienza per l’emergenza freddo : “Tra il 3 dicembre 2018 e il 10 gennaio 2019 sono 28 le persone che hanno accettato il servizio di accoglienza invernale”. Lo ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, rispondendo ad un question time proposto in consiglio comunale dal presidente della commissione ambiente, vivibilita’ urbana e mobilita’ Fabrizio Ricci. Nel periodo in questione, ha precisato Funaro, “sono state ...

Maltempo Firenze - Bettini : “Disagi per il ghiaccio imprevisti” : “Ci sono pervenute alcune segnalazioni di disagio da parte dei cittadini che hanno lamentano ghiaccio sulle strade. Ce ne scusiamo ma queste situazioni non erano previste”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini. “La protezione civile insieme alla polizia municipale – si legge in una nota del Comune – si sono comunque attivate ed e’ stato fatto quanto possibile. ...

allerta per rischio vento forte domani a Firenze e provincia: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso codice giallo valido dalla mezzanotte di domani. L'allerta, che si concluderà 24 ore dopo, riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Danni Maltempo fine di ottobre a Firenze : come fare domanda : Hanno tempo fino al 14 dicembre prossimo privati e imprese che avessero subito Danni durante i forti fenomeni meteorologici di

Maltempo Firenze : 140 nuovi alberi nel quartiere 2 : nuovi alberi a Firenze, nel quartiere 2 e riqualificazione dell’area verde di via Salvi Cristiani, per un intervento da 200mila euro. Da lunedi’, spiega una nota del Comune, 140 nuove piante sostituiranno quella abbattute dopo il nubifragio dell’agosto 2015: i nuovi alberi saranno platani, bagolari, aceri, querce, carpini, ippocastani e saranno messi a dimora in via Vitelli, Parco di San Salvi, Villa Favard, Giardini del ...