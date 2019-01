Maltempo e neve in Emilia Romagna | disagi all'aeroporto di Bologna

Maltempo e neve : i trattori degli agricoltori mobilitati come spalaneve - SOS gelo nelle campagne : Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo che attraversa la penisola con neve e gelo. I mezzi agricoli sono importanti – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili ed ...

Meteo - forte Maltempo sulla penisola : neve e possibili nubifragi nelle prossime ore : Il mese di gennaio si chiude con nuvole, piogge e neve. Attese a partire da oggi nuove nevicate localmente fino in pianura al Nord-Ovest e la neve poi insisterà venerdì su tutto l’arco alpino e fino a quote di pianura sulle regioni nord-occidentali. Tra domani e sabato diverse zone a rischio nubifragi.Continua a leggere

Maltempo e neve nell’ultimo dei Giorni della Merla : la situazione meteo in atto regione per regione - aggiornamenti LIVE : I Giorni della Merla si concludono oggi con una situazione meteorologica transitoria: al Sud si conclude la Tempesta atlantica che ha investito il Paese nelle scorse ore, e da Ovest giunge un altro profondo ciclone oceanico che innescherà la prima grande Sciroccata del 2019. Di seguito la situazione meteo in atto, regione per regione. Nevica in Alto Adige, termometro a -20°C In Alto Adige si registrano nevicate da alcune ore: fiocchi cadono fino ...

Maltempo e neve anche a Viterbo : oggi scuole chiuse : A Viterbo ha nevicato intensamente nelle scorse ore: imbiancato il capoluogo della Tuscia. Il sindaco Giovanni Maria Arena ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, dopo “le precipitazioni a carattere nevoso che si sono verificate nella serata odierna sul territorio comunale di Viterbo, con apporto di neve al suolo. Rilevata la contingibilita’ della situazione e ravvisata ...

Maltempo - neve alle porte di Roma : imbiancati i Castelli Romani

Maltempo - neve in Toscana : diversi interventi dei Vigili del Fuoco - da Siena al Grossetano : I pompieri del comando di Grosseto stanno intervenendo per soccorrere alcuni automobilisti in difficolta’ a causa della neve nelle zone di Arcidosso, Castel del Piano e Seggiano, oltre a Roccatederighi, Valpiana e Gerfalco Massa Marittima. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena stanno intervenendo, dalle 13, a causa delle avverse condizioni meteo, causate dalle forti nevicate che hanno colpito la provincia senese. Al momento la zona ...

Maltempo - la Tempesta dei Giorni della Merla imperversa nella notte : tanta NEVE da Nord a Sud - a Roma piove con +4°C

Maltempo - neve nel Chianti Fiorentino : niente scuole chiuse domani : Strade libere e percorribili e scuole aperte nel territorio del Chianti Fiorentino. Le precipitazioni nevose che hanno imbiancato, per la seconda volta in quest’ultimo scampolo di gennaio il territorio Chiantigiano, intensificandosi nel corso del pomeriggio, non hanno causato alcun particolare disagio. Le strade principali e secondarie risultano transitabili anche nelle zone più critiche dove la neve si è riversata copiosamente. “A ...

Maltempo - bufera di neve in Toscana : situazione in miglioramento sulla Siena-Grosseto : E’ in via di miglioramento, anche se la strada rimane ancora chiusa tra Paganico (Grosseto) e Orgia, nel comune di Sovicille (Siena), la situazione lungo la statale 223 Siena-Grosseto dove a causa delle neve e dell’intraversamento di alcuni mezzi sono rimasti bloccati per ore auto, camion e anche alcuni pullman. In particolare, si spiega dalla polstrada e dalla protezione civile regionale, la situazione e’ in via di ...

Maltempo - neve a Bologna : si attende la decisione in merito alle scuole chiuse a Bologna per domani 31 Gennaio [AGGIORNAMENTI LIVE] : La neve è giunta a Bologna, dove i fiocchi bianchi sono caduti per un paio d’ore. Ciò nonostante, a causa della precedente pioggia, la neve non ha imbiancato ancora la città. Come spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul versante est della Regione, in Romagna. Al momento le ...

Maltempo - bufera in Toscana : circolazione bloccata sulla Siena-Grosseto per neve - decine di auto intraversate

Maltempo - allerta neve cessata in Liguria : imbiancato solo l’entroterra : Si è chiusa alle 18 senza particolari criticità la seconda allerta nivologica in Liguria nel giro di pochi giorni. imbiancato l’entroterra, dove i fiocchi sono scesi soprattutto sul centro levante ligure, formando uno strato tra 18 e i 20 cm. “Non ci sono stati rovesci costanti, questo ha impedito fenomeni di picco – spiega Arpal – In costa invece si è trattato di ‘neve bagnata’, quindi non in grado di ...

Maltempo - allerta neve al Centro Nord : Fs conferma i piani neve e gelo : Il Gruppo FS Italiane ha predisposto anche per la giornata di domani, giovedì 31 gennaio, la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base all’evoluzione delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio ...