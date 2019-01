Magistrati e avvocati | il paradosso degli stipendi troppo bassi Quando il diritto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Pochi sanno che in Italia esiste un proletariato forense. Con proletariato non voglio offrire un termine dispregiativo, ma svelare come non sia affatto sufficiente entrare nell’aura della magistratura e dell’avvocatura per ricoprirsi del vello d’oro di Crisomallo.Non è infatti sufficiente diventareper acquistare onore, prestigio e solida retribuzione economica. Tutt’altro. Ci sono decine di migliaia die di, un numero pari ad almeno 50mila (con alle spalle a volte altre persone: si pensi a chi abbia figli o soggetti deboli a carico), che può dirsi sfruttato dal “sistema”. E con sistema non intendo affatto un richiamo complottista, ma proprio un sistema ben identificato che gode dei soggetti sfruttati.Mi spiego meglio. Iniziamo con i. Pochi sanno che esistono due tipi di: icosiddetti togati o di ruolo ...