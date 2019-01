Mafia | blitz contro il mandamento di Mussomeli | 17 arresti Scoperti i mandanti di un

ilfattoquotidiano

: Questa è l'efficacia dello #Stato che unisce. Quando la #Mafia viene colpita, tutti dobbiamo essere contenti. Rinas… - NicolaMorra63 : Questa è l'efficacia dello #Stato che unisce. Quando la #Mafia viene colpita, tutti dobbiamo essere contenti. Rinas… - NicolaMorra63 : È bello cominciare la giornata con notizie come questa. #Cupola, #Greco, #LoPiccolo, #mafia, sono 'fenomeni umani',… - SkyTG24 : #Mafia, blitz contro la nuova Cupola, altri sette arresti a Palermo. Gli aggiornamenti nel TG -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Colpo almafioso di, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri del Ros questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, omicidio, estorsione e traffico di stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla procura di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire gli affari della cosca: dalle pressioni estorsive nei confronti di imprenditori e commercianti del territorio, al traffico di droga.Non solo, grazie alla collaborazione di Maurizio Carruba, rappresentante della famiglia di Campofranco, arrestato nell’aprile 2011 nell’operazione “Grande Vallone”, gli investigatori hanno potuto far luce su un omicidio di oltre 10 anni fa: quello di Gaetano Falcone, ammazzato il 13 giugno 1998. Secondo Carrubba, Falcone è stato ucciso per ...