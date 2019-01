Ma anche no è il primo singolo della cantautrice Serena Mente

Huawei - obiettivo Samsung e il 5G - annunciato anche il primo smartphone 5G - : Ma la notizia più significativa è che il colosso cinese nel 2019 punta a diventare il primo costruttore al mondo di smartphone, scavalcando Samsung, dopo aver già superato Apple nel giugno 2018 e si ...

Huawei - primo smartphone pieghevole in 5G/ Guanto di sfida agli USA 'Saremo i primi anche senza loro' : Huawei, primo smartphone pieghevole in 5G/ Guanto di sfida agli USA da parte della multinazionale cinese: "Saremo i primi anche senza loro"

Carabao Cup - Burton Albion-Manchester City 0-1 : gol di Aguero. Guardiola primo finalista : Burton Albion-Manchester City 0-1 26' Aguero Burton ALBION , 4-2-3-1, : Collins; Akins, McFadean, Turner , 40' Hutchinson, , McCrory; Quinn , 46' Fox, , Wallace; Hanress, Miller, Templeton; Boyce , 77'...

Torna Strane Coppie - primo appuntamento giovedì 24 al Palazzo della Marina - date anche a Roma e Milano. : Fra gli spettacoli recenti vanno ricordati lo straordinario Scannasurice , di Enzo Moscato, regia di Carlo Cerciello, ancora in tournée, Fedra di Seneca, regia di Carlo Cerciello, Bordello di mare ...

VIDEO sci alpino - Clement Noel non sbaglia nella seconda manche e centra il primo successo in carriera : Clement Noel completa la sua domenica perfetta e fa suo lo slalom di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Il giovane talento francese, dopo aver dominato la prima manche, si è ripetuto nella seconda, gestendo bene i pericoli e precedendo gli austriaci Manuel Feller e Marcel Hirscher. Per il classe 1997 una gara davvero da incorniciare. Andiamo a rivivere la discesa che ha portato il transalpino al primo successo della ...

Climate Strike anche in Italia - il primo oggi a Montecitorio : ... proprio come quello di Greta, ispiratrice della protesta che, con il suo piccolo esempio di disobbedienza civile, ha catturato l'attenzione delle persone in tutto il mondo. E in molti ora stanno ...

Il primo “smart yacht” ha anche un assistente virtuale di bordo : Tra le tante novità apparse al Ces di Las Vegas l’Adonis è la più sorprendente, non fosse altro perché è il primo yacht a esser mostrato all’interno della fiera americana. Senza contare che si può dirgli tutto ma non certo che passi inosservato, in virtù dei suoi 23 metri di lunghezza. Ideato da Furrion, azienda specializzata nella sviluppo di tecnologie per la nautica, e prodotto dai turchi di Numarine, lo yacht colpisce per dimensioni, lusso e ...

Australian Open – Zverev asfalta Bedene al primo turno : ok anche Nishikori e Wawrinka : Alexander Zverev vince all’esordio, passano al secondo turno degli Australian Open 2019 anche Nishikori e Wawrinka Gli Australian Open, primo grande slam della stagione, entrano nel vivo e vedono scendere in campo anche i tennisti più forti in circolazione. Dopo il clamoroso ko di Andy Murray, non delude le aspettative dei suoi fan Alexander Zverev. Il tedesco straccia l’avversario al primo turno del torneo sul cemento, con il ...

Australian Open – Serena Williams straccia l’avversaria al primo turno : avanti anche Muguruza e Pliskova : Karolina Pliskova e Serena Williams superano il primo turno degli Australian Open 2019: bene anche Garbine Muguruza ed Elina Svitolina Gli Australian Open, primo grande slam della stagione, entrano nel vivo e vedono scendere in campo anche le tenniste più forti in circolazione. Tra queste da sottolineare la vittoria di Karolina Pliskova sulla connazionale Karolina Muchova, numero 138 al mondo. Con i parziali di 6-3, 6-2, la ceca si è ...

Reddito cittadinanza : ultime bozze - comunicazioni Inps e cessazione anche al primo rifiuto : Il Governo è ancora al lavoro per riuscire a dare attuazione al maxi decreto che contiene il Reddito di cittadinanza. Spunta l'ipotesi di uno slittamento dei tempi previsti poiché all'interno del governo costituito da Movimento 5 Stelle e Lega è necessario stabilire parametri che possano essere condivisi da tutti. Sembra che ci sia un tesoretto di circa 400 milioni e che gli esponenti del nostro governo vogliano investire tale somma in modi ...

Sci di fondo - Qualifiche Sprint Dresda : Federico Pellegrino fa sul serio - è primo! Ottima anche Greta Laurent : Federico Pellegrino parte col motore a mille nel weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa a Dresda. L’azzurro guida le qualificazioni maschili della gara Sprint sul percorso di 1600 metri della dodicesima più popolosa città di Germania, mostrando di essere in grande condizione e con tanta voglia di bissare il successo del 2018 (cosa che, in quest’occasione, gli darebbe anche la testa della Coppa del Mondo ...

Premier League - Tottenham-Manchester United : primo vero test per Solskjaer : Ecco perché Tottenham-Manchester United, big-match della 22.a giornata di Premier League , domenica 13 gennaio, ore 17.30, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, , è la partita in grado di ...

Crisi rifiuti a Roma - differenziata ferma al 44 - 3% anche nel primo semestre 2018 - stesso dato del 2017 : “Roma mai stata così piena di rifiuti, ogni cassonetto è una discarica e l’azione dell’amministrazione è chiaramente insufficiente” Con la fine delle feste a Roma è terminato anche il picco di produzione giornaliera dei rifiuti ma continuano a esserci discariche ovunque, intorno ad ogni cassonetto, su marciapiedi, strade, aiuole in una città in condizioni igieniche e ambientali pessime. Intanto, secondo dati pubblicati dal Comune di Roma, la ...

'Che Dio ci aiuti' - il primo ed il secondo episodio anche su Rai Play e Premium : Ritorna sulla Rai la tanto attesa quinta stagione della fiction con protagonista Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti". Stasera, infatti, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25 la prima puntata della nuova stagione che comprenderà due episodi, rispettivamente intitolati 'Omnia in bonum' e 'Come nelle favole'. Se per caso non avrete modo di seguire la prima puntata in diretta su Rai 1, potete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali ...