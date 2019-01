M5S | Di Maio elenca le promesse mantenute | “Il Tap e le altre misure disattese? Non ci

Franco Bechis - la profezia su Luigi Di Maio e M5S : "Così finiranno insaccati come salamini" : "È durissima per noi questa prova". Il dramma che stanno vivendo - dietro le quinte - i grillini si chiama Matteo Salvini che ha deciso di rinunciare alla propria immunità parlamentare per il caso Diciotti. Franco Bechis, nel suo retroscena su il Tempo, rivela che il timore del M5s è che nei guai no

Sondaggio Swg - dramma per il M5S e Luigi Di Maio : crollo di 20 punti in Sardegna : Il Movimento 5 Stelle resterebbe fuori dalla corsa per la presidenza della Regione Sardegna. Se si votasse oggi, e se le intenzioni di voto raccolte dall'ultimo il Sondaggio (quello realizzato da Swg per La Nuova Sardegna), si trasformassero in consensi allora lo schieramento grillino nell'isola cro

Diciotti - ira Di Maio su Salvini. Il M5S : "Votiamo sul blog" : Il Movimento Cinque Stelle vive una sorta di lacerazione interiore. Da una parte la tradizione giustizialista e dall'altra la ragione di governo. Il voto sull'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti rischia di mettere i grillini di fronte a un dilemma di difficile soluzione. E da ieri, cioè da quando Salvini ha inviato una lettera al Corriere per chiedere che non si svolga alcun processo, Di Maio e soci non fanno che cercare una ...

Diciotti - Giarrusso (M5S) : “In Giunta memoria Conte - Di Maio e Toninelli. È stata decisione di tutto il Governo” : “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno”, presso la Giunta per le Immunità del Senato, “una memoria, spiegando che sul caso Diciotti ci sia stata una decisione che coinvolge tutto il Governo, con responsabilità anche di altri ministri e del Presidente Consiglio stesso”. Lo annuncia in una nota il senatore del M5S ...

Luigi Di Maio - il sospetto su Matteo Salvini nel M5S : "Sta cercando l'incidente" : Il governo dei sospetti. Il M5s spiazzato dalla richiesta di Matteo Salvini di votare contro il rinvio a giudizio sul caso Diciotti si interroga sul bivio letale a cui si trova ora di fronte: votare sì, di fatto aprendo uno scenario da crisi di governo, o seguire la linea del ministro degli Interni,

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : 'Telefonate roventi' - il M5S esplode sul caso Diciotti : Il 'cambio di rotta' di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle . La bomba Diciotti -migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ...

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5S : “Il ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

Di Battista : «Di Maio avrebbe rinunciato all’immunità - credo che il M5S voterà sì» Salvini : «Il Senato dica no» : L’esponente M5S ha parlato della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Salvini: «Aveva detto ‘Processatemi’, ha cambiato idea»

Di Battista svela il gioco sporco M5S : "Quando sono rientrato...". Le condizioni a Di Maio : viene giù tutto : La Lega e il Movimento 5 Stelle rischiano di esplodere sui migranti e Alessandro Di Battista piazza sul tavolo un'altra pistola carica: quella della Tav. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, l'ex deputato grillino rientrato in Italia dal Sud America per "dare una mano" a Luigi Di Maio in vista del

Diciotti - Conte : «Mia la responsabilità». Di Battista : «Di Maio avrebbe rinunciato all’immunità - M5S voterà sì» : L’esponente M5S ha parlato della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Salvini: «Aveva detto ‘Processatemi’, ha cambiato idea»

Caso Diciotti - da Salvini a processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5S in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...

Diciotti - il voto segreto su Matteo Salvini che può smascherare il M5S : il grosso guaio di Luigi Di Maio : Il Movimento 5 Stelle sulla graticola della Sea Watch e dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. E il voto segreto in Senato potrebbe far precipitare la situazione. Ufficialmente, il partito guidato da Luigi Di Maio ha accolto favorevolmente "l'invito" del ministro degli Interni a vota