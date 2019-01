Londra non esclude sanzioni UE contro leadership venezuelana

Londra - esce con la bici e non torna più a casa : 17enne ucciso a coltellate in strada : Nedim Bilgin, un ragazzo di diciassette anni, è stato ucciso a coltellate martedì sera a Islington, nel nord della capitale inglese. Dopo l’omicidio sono stati arrestati tre giovani di sedici, diciassette e diciotto anni. Non è escluso che il ragazzo sia stato ucciso durante un tentativo di rapina.Continua a leggere

Brexit - Juncker gela Londra : «La Ue non ridiscuterà l’accordo - no deal vicino» : La Gran bretagna aveva chiesto di intavolare nuove trattative ma il presidente della Commissione ribadisce il suo no e rincara: «Il rischio di un no deal è più vicino, dobbiamo essere pronti»

Beatles - 50 anni fa il live sui tetti di Londra. Non lo sapevamo - ma era il loro ultimo concerto : Quando Giulio arrivò in classe con quel berretto strano, nero, con la visiera, calcato sopra i capelli a caschetto tagliati come quelli di Paul McCartney, ci fu stupore e ammirazione. Giulio era più avanti di noi: in terza media già conosceva a memoria tutte le (prime) canzoni dei Beatles, mentre gli altri ancora pensavano a Sanremo e al Cantagiro. Era incredibile vedere in tv, in bianco e nero, e a colori sui giornali musicali (soprattutto Ciao ...

Il direttore del British Museum di Londra : "Portare via i marmi del Partenone? Un atto creativo" : Il direttore del British Museum di Londra, Hartwig Fischer, in un'intervista al quotidiano greco "Ta Nea", ha escluso la restituzione dei marmi del Partenone, che ad Atene considerano ancora come rubati dall'Inghilterra nel XIX secolo.Fischer ha aggiunto che la rimozione delle sculture da Partenone fu "un atto creativo". Fischer ha difeso l'operato di Lord Elgin, il nobiluomo inglese che tra il 1801 e il 1804 acquistò i marmi del ...

Londra. Meghan Markle non vuole una tata per il suo bambino : Rivoluzione a Londra nella casa reale. Meghan Markle e il principe Harry hanno scelto di rompere con un’altra tradizione. A

Sembra Londra - invece è Pordenone : Quella foto ha fatto il giro il mondo: un gruppo di giovanissimi in perfetto stile Mod Anni '60, smart dress e parka, vicino ai loro scooter , Vespe e Lambrette, , occhiali scuri e sguardi beffardi. ...

Higuaìn a Londra : 'Non vedo l'ora di iniziare' : Da ieri sera Gonzalo Higuaìn è ufficialmente un calciatore del Chelsea, il Pipita arriva in prestito con diritto di riscatto legato alle presenze dalla Juventus. Guadagnerà 4 milioni di euro fino a fine stagione. 'Sognavo da sempre la Premier' L'attaccante argentino classe '87, nella sua prima intervista da calciatore dei Blues, si è detto entusiasta della sua nuova avventura inglese: "E' un club che ho sempre sognato per la sua storia e il suo ...

Calciomercato Chelsea - visite a Londra per Higuain. Ma non giocherà col Tottenham : il giorno di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il centravanti argentino è partito questa mattina con un volo privato da Milano Linate , ben distante dagli sguardi di tifosi e giornalisti, ed è atterrato ...

Roma - El Shaarawy a Londra per una partita di biliardo. E Totti lo prende in giro : 'Ma non sei capace...' : Sabato ha risolto la partita contro il Torino segnando il decisivo gol del 3-2, Stephan El Shaarawy ha deciso poi di festeggiare partendo per qualche giorno. Destinazione? Londra, per assistere a una ...

Brexit - per Theresa May è il giorno del “Piano B”. Ue : “Non cercate a Bruxelles le risposte - ora tocca a Londra” : A Londra è il giorno del Piano B. Dopo la sonora bocciatura del primo accordo di divorzio per Brexit, bocciato con 230 voti di scarto, la premier britannica Theresa May si appresta a presentare una seconda bozza di accordo, sperando che l’aula approvi. La sua intenzione pare sia di riproporre il piano originario con l’impegno a cercare di aggirare la questione del backstop (il meccanismo vincolante di garanzia teorica imposto dall’Ue per ...

Il caos Brexit non impressiona mercati. Londra ripiega dopo un avvio positivo : Secondo gli analisti il voto britannico era atteso, anche se ha sorpreso la portata della sconfitta della May. La sterlina resta sui massimi da un mese e mezzo mentre il mercato scommette su un ripensamento e un'estensione della scadenza del 29 marzo. Piazza Affari la migliore, corrono le banche...

Borse - il caos Brexit non spaventaOk Milano - in rialzo anche Londra : Il caos Brexit non spaventa i listini. Apertura positiva per Piazza Affari. Perfino Londra è in rialzo. Segno più su tutti i listini europei Segui su affaritaliani.it

BREXIT ACCORDO BOCCIATO/ Una batosta per l'Ue non per Londra : Il Parlamento di Londra ha BOCCIATO l'ACCORDO con Bruxelles, ma questo non blocca la BREXIT e non cambia nemmeno le sorti dell'Unione europea

La capitale inglese, con il suo appeal esterofilo e internazionale, ha da sempre attratto come una calamita i giovani italiani, alla ricerca di riscatto o nuove esperienze. Non a caso Londra è la città straniera con più immigrati italiani al mondo: sono almeno 250mila i nostri connazionali ufficialmente residenti nella capitale britannica (anche il doppio con ...