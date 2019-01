LIVE Sport - DIRETTA 31 gennaio : tennis e golf alla mattina in attesa di una ricca serata di sport di squadra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, giovedì 31 gennaio. Si inizia nella notte, con i risultati della NBA, per poi passare al tennis con le lunghe partite dei tornei WTA di Hua Hin e di San Pietroburgo, ma anche al golf, con l’Arabia Saudita che ospita l’European Tour. In serata, invece, spazio ai Mondiali di snowboard ed alle grandi emozioni di volley (Champions League), basket (Eurolega maschile ed EuroCup ...

LIVE Sport - DIRETTA 30 gennaio : i risultati di NBA e tennis - serata dedicata a ciclismo e sport di squadra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: si inizia nella notte italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio al ciclismo ed agli sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: cronaca in tempo reale ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : il Settebello batte il Montenegro - Hirscher vince a Schladming - Milan batte Napoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

LIVE Sport - DIRETTA 28 gennaio : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, lunedì 28 gennaio: Dopo un meraviglioso weekend, riparte una nuova settimana di Sport. Il calendario di tutti gli avvenimenti Sportivi della giornata OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi: cronaca in tempo reale per sapere tutto quello che sta succedendo nell’universo Sportivo, non soltanto con i risultati degli eventi in corso ma anche con notizie fresche dalle varie ...

Diretta Lazio-Juventus in televisione e streaming : LIVE sui canali SkySport e su SkyGo : Stasera, calcio d'inizio alle 20:30, la Lazio allenata da Simone Inzaghi ospiterà allo stadio Olimpico di Roma la Juventus di Massimiliano Allegri. Ad assistere al match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A ci saranno circa 55 mila spettatori. I bianconeri arrivano al match odierno reduci dalla vittoria casalinga contro il Chievo Verona, incontro terminato 3-0. I biancocelesti, invece, nell'ultima gara disputata hanno ...

LIVE Sport - DIRETTA domenica 27 gennaio : ancora grande Italia negli sport invernali! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, domenica 27 gennaio: si inizia nella notte Italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli sport di squadra. In mezzo abbuffata di sport invernali, sia sulla neve che sul ghiaccio, per una giornata da vivere tutta in apnea. Clicca qui per il programma completo degli eventi sportivi di domenica 27 gennaio OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport di ...