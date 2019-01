L' Italia è in recessione tecnica Ma cosa significa recessione tecnica?

Recessione - Renzi : governo M5S-Lega porta l'Italia a sbattere : 'Il governo gialloverde porta l'Italia a sbattere', attacca il Pd dopo che i dati Istat sul Pil del quarto trimestre 2018 hanno certificato la Recessione tecnica del Paese, anticipata ieri dallo ...

Italia in recessione tecnica - Conte : "Manovra bis? Ue non la chiederà" : Le responsabilità della brusca frenata dell'economia sono di questo esecutivo , ormai in carica da 8 mesi, che ha sbagliato la Manovra, bruciato miliardi di euro, ha fatto alzare lo spread e ...

Italia in recessione. Di Maio all'attacco : 'Governo precedente ha mentito'. Conte : 'Rilancio nel 2019' : "I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in ...

Il Pil cala dello 0 - 2 per cento. Italia in recessione tecnica : Questa contrazione è per l'economia Italiana il peggiore risultato da 5 anni a questa parte. Secondo l'Istat, per ritrovare un calo simile si deve infatti risalire al quarto trimestre del 2013, ...

Recessione Italia - Di Maio : 'I governi prima di noi hanno mentito' : Questa è una manovra espansiva e permette di spendere velocemente i soldi che mettiamo nell'economia". Infine, sul lavoro, i dati "ci dicono che siamo ai minimi nella disoccupazione dai tempi pre-...

Tajani : Italia in recessione - via governo : 12.35 Tajani:Italia in recessione,via governo "L'Italia è in recessione. L'Istat conferma le nostre previsioni.Bisogna cambiare subito la politica economica. No al reddito di cittadinanza, sì a meno tasse alle imprese che assumono.". Così in un tweet il Presidente del Parlamento Europeo Tajani e vicepresidente FI. "E' ora di staccare la ...

Bernini : ‘Italia in recessione - governo si dimetta prima di trascinarci nella bancarotta’ : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), la presidente dei senatori di Forza Italia la presidente dei senatori di Forza Italia, l’avvocatessa e costituzionalista bolognese Anna Maria Bernini, figlia del giurista, anch’egli forzista nonché ex ministro, Giorgio Bernini, ha rilasciato stamattina le sue dichiarazioni a proposito della situazione economica generale che starebbe attraversando il nostro Paese. Infatti, stando ...

Recessione Italia : calo Pil nel quarto trimestre 2018/ Dati Istat dopo Conte : peggior risultato ultimi 5 anni : Dati Istat, Pil in calo nel quarto trimestre: l'Italia è in Recessione. Conte e Tria "Non drammatizziamo, importante rilanciare l'economia"

I grillini mandano l’Italia in recessione : serve un nuovo Governo per evitare patrimoniale : Il disastro annunciato! L’Italia finisce in recessione tecnica. La poca competenza grillina ha affondato il nostro Paese. L’Istat nelle sue

Italia in recessione - Di Maio : vecchi governi ci hanno mentito - mai usciti da crisi : L'evento si intitola 'Se lo facciamo lo diciamo' e presenta le sette principali 'conquiste del M5S' in economia. Ma il silenzio su tutto il resto è d'oro. 'I dati dell'asta dei Btp sono molto ...

Dati Istat - l'Italia è in recessione ma è sempre colpa degli altri : Due trimestri in discesa cambiano segno alle già incerte prospettive del Paese. Intanto si continua a scaricare le colpe sui governi precedenti

Pil - Istat : Italia in recessione tecnica - pesano industria e consumi : Rabbiosa la reazione dell'ex titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan : "Sono dichiarazioni infami e ignoranti. I dati parlano chiaro: l'andamento negativo è cominciato con la nuova maggioranza e ...

Italia in recessione - Pd e FI all'attacco Gli industriali : «Agire subito - il dato di gennaio sarà anche peggiore» : anche perché, secondo il capo degli industriali, «a gennaio avremo un rallentamento ancora superiore rispetto al quarto trimestre, a seguito della frenata dell'economia globale e della Germania». La ...