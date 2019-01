L’Italia è in recessione | Pil -0 | 2% | peggio del previsto 

Il premier Conte : «L’Italia è in recessione» : Davanti alla platea di industriali milanesi, Giuseppe Conte ha dovuto ammetterlo: l’Italia sta entrando in recessione tecnica. Anticipando i dati Istat in uscita questa mattina, ieri il premier ha spiegato: «Mi aspetto un’ulteriore contrazione del Pil nel quarto trimestre del 2018». Un dato negativo dopo lo 0,1% già certificato dall’Istat nello scorso trimestre (e quindi due trimestri consecutivi a crescita negativa, prima contrazione dopo una ...

Bankitalia taglia Pil 2019 da 1% a 0 - 6% «L’Italia verso la recessione tecnica» : La contrazione registrata nel terzo trimestre 2018 è proseguita per il periodo successivo. La stima di crescita per il nuovo anno scende allo 0,6%

Manovra - il ministro Tria : “Spero che L’Italia non vada in recessione” : Proprio mentre il Parlamento si accinge ad approvare una Manovra che prevede una crescita dell'economia pari al +1,5%, il ministro dell'Economia Giovanni Tria dichiara: "Preferirei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e quindi di fare una Manovra che ostacoli questo rallentamento dell'economia. Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna ...