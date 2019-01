Libano | Hariri premier | accordo sul nuovo governo

huffingtonpost

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Si è concluso lo stallo politico indove è stata annunciata la formazione di undi unità nazionale dopo oltre 8 mesi di impasse. Ilesecutivo, annunciato durante una conferenza stampa al palazzo presidenziale, include 30 ministri provenienti dalle varie formazioni politiche, tra cui 4 donne.Ilè formato da 30 ministri. E per la prima volta nella storia deluna donna, Raya al Hasan, del partito al Mustaqbal guidato dal, è stata nominata ministro degli interni.Si tratta di un "di unità" nazionale formato da tutti i partiti politici, incluso il movimento sciita libanese Hezbollah. Il Partito di Dio mantiene alcuni dicasteri, come la Salute, e anche il controllo indiretto di altri ministeri grazie a esponenti alleati al movimento filo-iraniano.Saad, ex alleato dell'Arabia ...