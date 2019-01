L’ex presidente e l’ex direttore generale di Banca Etruria sono stati condannati a 5 anni

L’ex presidente dell’Ucraina Viktor Yanukovych è stato condannato a 13 anni di carcere per alto tradimento : L’ex presidente dell’Ucraina Viktor Yanukovych è stato condannato da un tribunale ucraino a 13 anni di carcere per alto tradimento, a causa del ruolo che ebbe nella repressione delle grandi proteste popolari che ci furono nel paese tra la fine

Parma - L’ex presidente alza la voce : il duro comunicato : alza la voce l’ex presidente del Parma, Jiang Lizhang, dopo aver sottoscritto l’aumento di capitale per l’attuale 30% del pacchetto azionario, la Link International, attraverso un duro comunicato, ha ribadito: “Nuovo Inizio non e’ il legittimo proprietario di tale pacchetto azionario. Pertanto, se questo pacchetto venisse venduto a terzi si configurerebbe un ulteriore illecito”, ha annunciato ricorso ...

La Corte penale internazionale ha sospeso la liberazione delL’ex presidente ivoriano Laurent Gbagbo : La sera di mercoledì 16 gennaio, la Corte penale internazionale, tribunale con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, ha sospeso la liberazione dell’ex presidente della Costa d’Avorio Laurent Gbagbo decisa dalla stessa Corte il giorno prima a seguito di una sentenza

La Corte penale internazionale ha assolto dalle accuse di crimini di guerra L’ex presidente ivoriano Laurent Gbagbo : La Corte penale internazionale, tribunale con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, ha assolto dalle accuse di crimini di guerra Laurent Gbagbo, ex presidente della Costa d’Avorio, e ne ha ordinato la liberazione. Gbagbo era stato arrestato nel 2011 dalle forze

Le notizie del giorno – L’arresto delL’ex presidente del Napoli ed il caos Genoa-Milan : Le notizie del giorno – Novità nelle ultime ore per quanto riguarda il Napoli, l’ex patron azzurro Giorgio Corbelli si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Brescia, l’imprenditore sta infatti scontando la condanna ad un anno per reati fiscali commessi quando era presidente di Finarte, casa d’aste che era quotata in Borsa e fallita nel 2012. Inoltre l’ex presidente del Napoli dovrà affrontare a breve anche il nuovo ...

Napoli - arrestato L’ex presidente Giorgio Corbelli : ecco il motivo : Novità nelle ultime ore per quanto riguarda il Napoli, l’ex patron azzurro Giorgio Corbelli si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Brescia, l’imprenditore sta infatti scontando la condanna ad un anno per reati fiscali commessi quando era presidente di Finarte, casa d’aste che era quotata in Borsa e fallita nel 2012. Inoltre l’ex presidente del Napoli dovrà affrontare a breve anche il nuovo processo ...

Regione Lazio - L’ex presidente dell’Iss Ricciardi diventa consulente di Zingaretti. Per molti mossa in vista del congresso : Un investimento per il futuro. Magari per il possibile salto nazionale. Walter Ricciardi arriva alla corte della Regione Lazio e di Nicola Zingaretti. “Un acquisto per la Champions League più che per il campionato”, ammette qualcuno a via Rosa Raimondi Garibaldi. Dove, nella metafora calcistica, la qualificazione alla “coppa campioni” è rappresentata dalla vittoria al congresso Pd e dal definitivo salto nel palcoscenico nazionale. Per poi ...

L’ex presidente della Ferrari Montezemolo “Spero accada qualcosa” : "Spero che possa succedere qualcosa ma non voglio dire altro, se non che so che Michael lotta, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno". Poche parole ma dense di speranza quelle che l'ex presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, dice in un'intervista a Rai Sport, parlando del difficile percorso riabilitativo di Michael Schumacher, da cinque anni scomparso dalla scena pubblica dopo il tragico incidente del 29 dicembre ...

Giorgio Napolitano - l’anno del disastro : così L’ex presidente ha rovinato l’Italia : Giorgio Napolitano, l’anno del disastro: così l’ex presidente ha rovinato l’Italia Il 2018, l’anno del crollo di Giorgio Napolitano. Politicamente, sottolinea Antonio Napoli su Italia Oggi, il ritorno al proporzionale e il ruolo finalmente di arbitro imparziale del Quirinale, con Sergio Mattarella, rappresentano la nemesi di Re Giorgio, che per quasi 10 anni ha interpretato il ruolo in modo debordante. Dal 2011, “il ...

«Santa Obama» - L’ex presidente diventa Babbo Natale per un giorno : Barack Obama Babbo NataleBarack Obama Babbo NataleBarack Obama Babbo NataleBarack Obama Babbo NataleBarack Obama Babbo NataleMichelle sarà anche regina fashion con gli stivali glitterati, ma quello davvero vestito a tono per la stagione è Barack Obama. l’ex presidente con tanto di cappello rosso di Babbo Natale si è presentato come novello Santa Claus, ovvero Santa Obama, in un ospedale pediatrico di Washington, il Children’s National Health ...

Stadio Roma - giudizio immediato per L’ex presidente Acea Alfredo Lanzalone : Il gip di Roma ha accolto a richiesta della Procura di giudizio immediato per Alfredo Lanzalone, coinvolto nell’inchiesta sul nuovo Stadio, fissando il processo al prossimo 5 marzo. Nei suoi confronti la Procura contesta il reato di corruzione. Lanzalone, difeso dall’avvocato Giorgio Martellino, si trova dal giugno scorso agli arresti domiciliari. Nell’indagine sono coinvolte altre 19 persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, per i quali il ...

Barcellona a lutto : è morto L’ex presidente José Luis Núñez : Barcellona, l’ex presidente del club blaugrana José Luis Núñez è morto oggi all’età di 87 anni L’ex presidente del Barcellona José Luis Núñez, è morto oggi all’età di 87 anni. Il Barcellona non ha fornito dettagli sulla morte di Núñez ma secondo i media spagnoli l’uomo d’affari soffriva di cancro. Núñez è stato presidente del Barcellona tra il 1978 ed il 2000 ed è quello che ha vinto più titoli, con 140 ...

Usa - è morto L’ex presidente Bush. Obama : «Perso un umile servitore» | : Addio al 41esimo presidente degli Usa: se n’è andato 7 mesi dopo la moglie Barbara. Era stato anche ambasciatore in Cina e capo della Cia

George Bush - morto L’ex presidente Usa : aveva 94 anni : È morto a 94 anni l’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush. Da anni soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su una sedia a rotelle. Lo scorso novembre era diventato il presidente americano più longevo della storia americana. Il portavoce della famiglia Bush, Jim McGrath, ha spiegato che l’ex presidente è deceduto poco dopo le 22 di venerdì. Lo scorso aprile, all’età di 92 anni, era scomparsa la moglie, ...