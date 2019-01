Leucemia | la nuova terapia Car-t ha grandi potenzialità Forse la cura che aspettavamo da

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Si chiama “Car-T” ed è unapossibilità terapeutica per i pazienti colpiti da tumori del sangue, in particolare da linfomi e daacuta. L’acronimo “Car-T” deriva dall’inglese Chimeric antigen receptor T-cell e identifica una procedura di immunocellulare adottiva in cui i linfociti T vengono raccolti, geneticamente modificati per riconoscere le cellule neoplastiche e poi reinfusi per colpire selettivamente il tumore. Tanti ne parlano in questi mesi perché i risultati che sta ottenendo sono molto importanti. Unache potrebbe essere somministrata, solo in Europa, a circa 8mila pazienti idonei. Persone che non hanno altri possibili trattamenti da ricevere, dato il fallimento di tutte le terapie disponibili.È unacomplessa, estremamente personalizzata, che viene eseguita negli Stati Uniti: costa tra i 350mila e i 450mila dollari a paziente, ma ...