Le Grandi opere non danno i risultati sperati Ma se ne è accorto solo il M5s

Fermiamo le Grandi opere inutili : ... non volendo cambiare ciò che c'è di più urgente: un modello economico predatorio , fatto per riempire le tasche di pochi e condannare il resto del mondo a una fine certa. Le decisioni degli ultimi ...

Nove italiani su dieci : sì alle Grandi opere. Una minoranza si arrocca nel no : Non solo Tav. I sì alle infrastrutture da laureati, imprenditori e studenti. La sindrome "non nel mio giardino" seduce i titoli di studio più bassi

Toninelli all'attacco sulle Grandi opere. 'Più dell'Alta velocità serve la manutenzione della rete' : Continua lo scontro fra Lega e M5s. Il ministro delle Infrastrutture oggi era a Pioltello, a ricordare la tragedia ferroviaria in cui morirono 46 persone

Il presidente della Corte dei Conti - Buscema : "C'è la necessità di sbloccare le Grandi opere salvaguardando gli interessi del nostro Paese" : ... «una questione cruciale su cui tutti devono misurarsi» tanto più a fronte di una frenata dell'economia. Da dove nasce la vostra attenzione sulle infrastrutture? «Dalla necessità di sbloccare le ...

M5S - primi no sulle Grandi opere. Rivolta in Calabria : “Tradimento” : «Sai cosa dicevano i 5 Stelle quando erano all’opposizione? Che era tutto uno spreco, un abuso, che con i soldi dei cittadini si arricchivano solo Astaldi e Impregilo. Ora che sono al governo, si girano dall’altra parte». A parlare è Tullio De Paola, uno dei portavoce dell’associazione Raspa che da anni contesta il progetto di ampliamento della sta...

Grandi opere - Di Maio adesso apre ma senza la Tav. La mappa dei cantieri bloccati : Le 'incompiute' già censite dall'associazione dei costruittiri sono una trentina, per 25 miliardi di euro complessivi che, se spesi, potrebbeo fare da volano al Pil e all'economia.

Di Maio : M5S non deve essere ideologicamente contrario a Grandi opere : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Apertura sulle Grandi opere - Di Maio dice sì ai cantieri. Ma rimane il veto sulla Tav : Ogni volta è Luigi Di Maio a caricarsi la responsabilità della svolta, determinando una maturazione del M5S da movimento di piazza, partorito da un Vaffa, a partito di governo. Così è stato con l’euro, così ora con le grandi opere. Una transizione dolce figlia di uno strappo traumatico. ...

Genova scende in piazza a favore delle Grandi opere : C'erano anche le Madamin di Torino in piazza con i genovesi per dire si alle grandi opere che mancano in Liguria: Terzo Valico Ferroviario, Gronda Autostradale, raddoppio della linea ferroviaria verso ...

Leonardo Sciascia e l'amore per il cinema tra Grandi opere e progetti incompiuti : Sono facilmente rintracciabili pure su internet i riferimenti a certe collaborazioni dello scrittore di Racalmuto con il mondo del cinema e della televisione. Non sono poche le pellicole tratte da ...

Grandi opere - Boccia : Governo apra subito i cantieri - valgono 400mila occupati : Secondo l'Ance, avviare le opere dal valore superiore ai cento milioni di euro, per le quali sono stati previsti 26 miliardi in grado di avere effetti sull'economia di quasi 90 miliardi, genererebbe ...

Le Grandi opere e la trappola del debito : Lungi dall'essere opere strategiche per rompere l'isolamento dei territori , ?, o per far crescere l'economia , ?, , la spinta nei confronti delle grandi opere viene dal grande capitale finanziario, ...

Costi-benefici? Non basta - per le Grandi opere serve una politica che punti sullo sviluppo del paese : Sono stato l'unico sindaco del Centro Italia ad aderire alla manifestazione di Torino a favore della realizzazione della Tav Torino-Lione. Probabilmente l'unico sindaco "appenninico". Lo rivendico con un pizzico di orgoglio, almeno per due motivi: innanzitutto perché credo all'unità della Nazione e le grandi opere infrastrutturali qualificano il paese intero; e poi perché sono un convinto autonomista e le infrastrutture di ...

Grandi opere - l’analisi costi-benefici aiuta a risparmiare tempo e denaro. Ma in Italia non tutti lo capiscono : Un dono divino illumina gli Italiani piuttosto che i popoli di diversa lingua e tradizione: l’invenzione semantica. Nel mio settore, intraducibili sono le “bombe d’acqua” che racconto nell’omonimo saggio, dove svelo anche l’ideatore del “rischio idrogeologico”. Per lo straniero, l’aggettivo “idrogeologico” attiene alle falde acquifere, non a frane e alluvioni. Ed è praticamente impossibile rendere nella neo-lingua globish che ha travolto la ...